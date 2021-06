Los efectos de la pandemia se perciben cada vez con mayor nitidez en los balances de las empresas y en su menor resistencia a la crisis, aunque las cifras no son singularmente alarmantes. Así, el número de concursos de acreedores presentados por mercantiles en la Comunitat Valenciana el pasado mes de mayo ascendió a 83, según un informe hecho público ayer por el Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Se trata de un 492 % más que en el mismo período de 2020. El incremento sería estratosférico si no tuviéramos en cuenta lo anormal que fue aquel mes de inicio de la desescalada tras el estricto confinamiento decretado a mediados de marzo para luchar contra la covid. Es decir, los 14 concursos que se presentaron no son representativos. Sí se puede hacer la comparación con mayo de 2019. Entonces se registraron 63, con lo que el incremento entre ambos ejercicios es del 31 %. Las 20 suspensiones de pagos de mas entre 2021 y 2019 sí reflejarían los efectos de la pandemia, todavía, cierto es, atenuados por las medidas puestas en funcionamiento por el Gobierno, como los ERTE o las ayudas del ICO a las empresas.

La evolución en la Comunitat Valenciana es muy similar a la del conjunto de España, donde en mayo de 2021 se registraron 495 concursos, un 489 % más respecto de los 84 de mayo de 2020, pero solo un 41 % por encima de los 351 del mismo mes de 2019. En número, la Comunitat Valenciana es la tercera de España, tras los 123 concursos de Cataluña y los 94 de Madrid.

Por otro lado, las constituciones y ampliaciones de capital se situaron en el mes de mayo «en niveles similares a los que tenían en 2019», antes de que irrumpiera la pandemia. Según el informe, las segundas solo descendieron un 0,5 %, mientras que las primeras crecieron un 10,4 %.