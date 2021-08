El antiguo Hotel Astoria Palace de València vuelve a abrir sus puertas de la mano de la cadena Only YOU Hotels, que sale a su vez por primera vez de Madrid para abrir su primer cinco estrellas en el centro histórico de la capital del Turia.

Decorado por el interiorista Lázaro Rosa-Violán, el Only YOU Hotel Valencia contará con una arrocería gastronómica, una floristería y una sastrería en su interior, "conceptos muy novedosos que siguen la estela de la filosofía Only YOU", ha explicado la compañía hotelera en un comunicado.

Ubicado en la plaza de Rodrigo Botet, el histórico edificio cuenta ahora con 191 habitaciones y espacios comunes abiertos también a público no alojado, en los que la gastronomía, el ocio, las flores o la moda serán los protagonistas.

La decoración del reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán se inspira en el Mediterráneo y posee rincones con colores y texturas que "lograrán transportar al visitante a orillas del mar". "Un diseño contemporáneo, desenfadado y ecléctico acompañado por el verde de la vegetación presente a lo largo y ancho del alojamiento", ha detallado la firma.

La planta principal contará con una Recepción-Coctelería, donde los huéspedes podrán disfrutar de una original bebida mientras realizan el Check-In, una amplia zona de restauración con terraza, una floristería y hasta una sastrería.

La última planta del hotel, la novena, contará con el espacio gastronómico El Mirador, dirigido por el chef José María Climente y su equipo.

Será una arrocería gastronómica con vistas 360 grados a la ciudad de Valencia, "con especial atención en la materia prima de calidad y contando siempre con producto de cercanía y km0", ha afirmado la compañía, que pretende extraer "lo mejor de la tradición" y construir su carta "desde la vanguardia". La cocina valenciana más tradicional convivirá así con propuestas de autor más creativas.

El chef ejecutivo de Only YOU Hotel Valencia, José María Climente, ha avanzado que "no faltarán los arroces de marisco o bogavante, el clásico a banda, el arroz de pato con higos en llanda, el de pollo de corral con calabaza y setas o el de langostinos y ajos tiernos".

De igual forma, el lobby pretende ser un punto de encuentro para visitantes y público local, donde poder disfrutar del clásico 'esmorçaret' valenciano y de la propuesta de coctelería diseñada por Iván Talens perfecta para la hora del 'afterwork'.

Además, en el área del lobby, tras su paso por Miami, Madrid, Barcelona o Colombia, desembarca el restaurante Salvaje, un concepto que muestra "la cara más desenfadada de la cocina japonesa" en un ambiente e animado, con DJ todas las noches.

Al frente de sus fogones se encuentra el chef venezolano Fermín Azkue, con experiencia en Francia, Inglaterra, España y varios países de Latinoamérica.

Otra de las originales apuestas de Only YOU Hotels es la de albergar en el interior de Only YOU Hotel Valencia una floristería y una sastrería, que servirán como "punto de unión para la vinculación que el hotel tendrá con el mundo de la boda, las celebraciones y los eventos".

La reconocida floristería 'El Atelier de la Flor', ubicada en Valencia desde el 2001, abre su espacio dentro del lobby. En palabras de su fundador, Jose Manuel Benavent: "Nos parece una idea muy única poder ofrecer nuestros arreglos florales a los huéspedes del hotel, pero no solo a ellos, también queremos convertir este espacio en un lugar al que el público local y nuestro cliente de confianza puedan entrar y llevarse flor, como lo lleva haciendo durante años en nuestros establecimientos".

De igual forma, el hotel contará en su entreplanta con una imponente sastrería de la firma madrileña Tom Black, que llega a la ciudad por primera vez.

Por su parte, las habitaciones, distribuidas en un total de ocho plantas, inspiradas en el estilo local de la ciudad, "frescas, elegantes y atemporales", pretenden crear "una atmósfera perfecta donde el alojado podrá sentirse como en casa para disfrutar de cerca del estilo de vida mediterráneo y el encanto de la ciudad de València".

Destacan sus 'Homie Suites', habitaciones con zona de estar, cocina completamente equipada y balcón con vistas a la ciudad. Pero su 'Panorama Suite' es la habitación más especial del hotel, con más de 80 metros cuadrados, pretende hacer de la estancia del cliente "una experiencia única e inolvidable".