El empresario Manuel Bertolín falleció ayer en València a los 83 años. El paternero Bertolín era el propietario fundador de los concesionarios BMW Bertolín.

Su trayectoria profesional va unida a la de esta marca con casi 60 años de actividad empresarial, no en vano este concesionario no solo es el decano del país, sino uno de los más antiguos de toda Europa. El empresario llegó con su familia a la capital autonómica cuando apenas contaba cinco años y solo siete después dejó los estudios para entrar a trabajar como aprendiz en un taller de reparación de vehículos. Era en el inicio de la década de los cincuenta y Bertolín comenzaba su particular ruta hacia el éxito.

Tan es así que el empresario, apasionado de la mecánica del automóvil, logró el 23 de octubre de 1963 la primera concesión que la firma automovilística alemana BMW otorgaba oficialmente en España. A lo largo de estos 58 años de historia, esta empresa familiar ha permanecido al servicio de la marca alemana y de sus clientes en València de la mano de Manuel y de sus dos hijos, Fátima y Manolo, ambos implicados en el proyecto.

Manuel Bertolín recibió en 2020 el Premio Especial Paterna Ciudad de Empresas en reconocimiento a su especial vinculación con Paterna y su dilatada trayectoria empresarial.

Bertolín es actualmente el concesionario BMW más antiguo de Europa y continúa siendo toda una referencia de la marca, que le rindió un homenaje por su trayectoria en la Convención de Concesionarios de BMW Group España que tuvo lugar hace dos años en Lisboa.