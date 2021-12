Atraer y retener el talento, fomentar las alianzas entre ecosistemas innovadores y posicionar a la Comunitat Valenciana como hub tecnológico internacional son los ambiciosos objetivos de la cuarta edición de Valencia Digital Summit, el punto de encuentro de referencia para emprendedores y startups con demostrada vocación internacional.

La Ciutat de les Arts i les Ciències acoge un evento que, este año, se celebra mediante un formato híbrido que combina jornadas virtuales y presenciales durante los días 15 y 16 de diciembre, lo que se traduce en más de 60 horas de continuo aprendizaje. Y es que, el encuentro organizado por Startup Valencia reunirá a más de 300 speakers de hasta una veintena de nacionalidades en sus cuatro escenarios temáticos: Mar Rojo, Antártico, Ivace y la zona Market Expo Village, el escaparate de más de 40 startups especializadas en tecnología robótica y realidad virtual.

Además, una decena de startups —seleccionadas entre más de 400 empresas innovadoras de 15 nacionalidades diferentes— podrán presentar sus proyectos en Valencia Digital Summit ante fondos de inversión nacionales e internacionales con una cartera de más de cinco mil millones de euros de inversión.

Cabe destacar que esta edición contará con Miami como ciudad invitada y que la entrada será gratuita para todos los asistentes, pudiéndose adquirir a través de la página web de Valencia Digital Summit.

Innovación y tecnología en clave valenciana

Valencia Digital Summit 2021 llega con fuerza: la cita contará con la presencia de más de 4.000 personas en formato presencial y más de 5.000 en formato online. Así, el formato híbrido del encuentro permite participar en él desde cualquier parte del mundo.

“Espero que veamos que el 2021 fue el punto de inflexión para hacer tan internacional este gran evento”, manifestó Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, durante la presentación del evento, “Valencia Digital Summit 2021 debe convertirse en referente nacional e internacional. Con el apoyo de todo el mundo y con los recursos necesarios, desde aquí podemos estar a la altura y no envidiar a ningún lugar”.

En esta misma línea se expresó Rafa Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, quien reivindicó la posición estratégica de València en el ecosistema tecnológico e innovador. “Valencia Digital Summit supone una extraordinaria proyección internacional al tiempo que fortalece el ecosistema valenciano de emprendimiento digital y tecnológico”, expuso.

En este sentido, el conseller anunció una inversión de más de 23 millones de euros para impulsar proyectos de I+D+i y de transformación digital durante 2022 a cargo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Y es que, València no solo quiere ser un referente en innovación y emprendimiento, sino que además cuenta con todos los elementos necesarios para conseguirlo. Según datos del Observatorio Startup de la Comunitat Valenciana, el número de entidades del ecosistema y el número de startups han crecido un 15 % respectivamente respecto a 2020, alcanzando una cifra de 1.012 nuevas empresas.

Entre los sectores en auge, como evidencia el informe, se encuentran las especialidades legaltech, foodtech y cleantech, así como aquellas mercantiles dedicadas al impacto social.

Así, “València quiere contribuir en hacer un futuro mejor, apoyándonos en nuestro gran ecosistema para ser un referente nacional e internacional. Valencia tiene la oportunidad de conseguirlo, ya que somos una ciudad de talento y aquí las nuevas materias primas son el conocimiento y la investigación”, destacó Sandra Gómez, vicealcaldesa de la ciudad.

Valencia Digital Summit: agenda y programación

Bajo el lema Inspiring the Good Future, el programa de Valencia Digital Summit 2021 girará en torno a temáticas que evidencien cómo la digitalización y la innovación contribuyen a consolidar un futuro eficiente y sostenible. Todo ello en relación a la reciente declaración de València como la región más deseable para vivir y la más saludable del mundo, en la que destaca el balance entre calidad de vida, coste y talento únicos.

En cuanto a los ponentes confirmados, la mayoría son fundadores de startups y referentes del sector. La lista, como aseguran desde la organización del evento, continúa aumentando y tras el reciente anuncio de líderes como Elias Veris (Global Strategy & Operations Lead de Google for Startups) o de Christian Lindener (Global Head of Innovation de Airbus), se han sumado Jaime Rodríguez de Santiago (Regional General Manager France, Spain & Portugal en FREE NOW) y Sebastian Gunningham (Chairman of Santander Consumer Finance y Vice Chairman of Openbank), así como otros de los 300 top speakers del evento.

Entre las actividades de la primera jornada de VDS2021 destacan, entre otros platos fuertes, la mesa redonda que tendrá lugar en el escenario Mar Rojo a partir de las 11:15 horas bajo el título Moonshots for a Better Life, en la que Andreu M. Climent, fundador asociado y CEO de Corify, y Ana Maiques, CEO de Neuroelectronics, aportarán sus reflexiones y experiencias como referentes del sector tech de primer nivel en una mesa moderada por Juan Cartagena, CEO de Hearts Radiant.

A partir de las 17:35 horas se llevará a cabo la final de la Capital4Startups Pitch Competition con un jurado de excepción: Cristóbal Alonso, El Patron, CEO, Startup Wise Guys; Seena Amidi, Managing Director EMEA, Plug&Play; Nick Kempe, Board Member, BIGBAN; Luz Adell, Partner, DraperB1; Jesús Alonso, Partner, Cupido; Erika Escolar, Venture Capital Director, Capital Energy y Ángela Alférez, Director of Studies and Venture Capital, ASCRI.

En la categoría seed competirán José Barreiro, CEO, Streamion; Carlos Albo, CoFounder & CEO, Wenalyze; Joan Buch Prades, CEO, Decoditive; Dragana Vukasinovic, Founder & CEO, Fauna Smart Technologies; Robert Heinecke, Founder & CEO, Breeze Technologies y Jonatan Amenedo, CEO, Dative.

En la categoría growth se medirán en la 'batalla' Ruben Levy, Country Manager, Nect; David Pistoni, CoFounder & CEO, Zeleros; Eva Romagosa, CoFounder & CMO, BusUp y Celia Sánchez, CEO, 1MillionBot.

Por su parte, durante el jueves, 16 de diciembre, el nutrido programa de actos que desarrollará Valencia Digital Summit también cuenta con nombres propios destacados dentro del ecosistema tecnológico nacional e internacional. Por ejemplo a las 10:20 horas, en la mesa redonda titulada “eSports & Corporations: a New Love Story?”, en la que Johnny Kutnowski, Director of Product Management en Blinkfire Analytics, y Franco Segarra, Innovation Director del Valencia CF, compartirán sus impresiones en una mesa moderada por Arturo Castelló, CEO de Encom.

Por la tarde, será el turno de “Food for Good: Startups transformando el sistema alimentario” a las 16:40 horas o “El buen restaurante”, a las 17:00 horas, con la participación de los reconocidos chefs Danny Lledó y Begoña Rodrigo.

En el espacio Ivace intervendrán personalidades como Antonio Torregrosa, director gerente de Valenciaport; Pablo Viedma, jefa de Tecnología y Privacidad de Aktion Legal; o Teresa García Muñoz, directora general de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana.

El punto y final a la edición más internacional de Valencia Digital Summit lo pondrá la ceremonia de entrega de premios y clausura a partir de las 17:20 horas.

Startup Valencia, la asociación del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana y organizadora de Valencia Digital Summit, tiene todo preparado para que en menos de una semana arranque la cuarta edición del evento tecnológico de referencia de la región que está llamada a consagrar el encuentro como una cita anual imprescindible del ecosistema startup a nivel internacional.