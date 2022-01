Los datos que se desprenden de la encuesta 'Opinión pública YouGov' encargada por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), de la que Ecodes es miembro, destacan también que un 88% de las personas quieren que los fabricantes estén obligados por ley a reducir las emisiones de los automóviles nuevos tanto como sea técnicamente posible.

En los coches de segunda mano, la mitad de los encuestados (54%) se muestra también a favor de que el vehículo cumpla un mínimo legal de contaminación. Solo el 9% no espera que un coche de segunda mano cumpla ese criterio.

La directora de la oficina de T&E en España, Isabel Büschel, ha señalado que los datos demuestran que el público quiere "los coches más limpios posibles", y ha añadido que las afirmaciones de los fabricantes de coches "eran un engaño" porque los consumidores están dispuestos a pagar la diferencia.

Por otro lado, la encuesta ha revelado también que el 85% de los españoles apoya que se exija a los fabricantes de coches unos límites legales mínimos de contaminación en todas las circunstancias. Sin embargo, los actuales límites no se aplican en los desplazamientos cortos dentro de las ciudades ni cuando se acelera rápido, lo que emite más contaminación.

Asimismo, en la actualidad solo se verifica las emisiones de los coches durante los primeros cinco años de vida o durante sus primeros 100.000 kilómetros, pese a que muchos de ellos permanecen en las carreteras durante mucho más tiempo, especialmente en Europa del Sur, Europa Central y Europa del Este.

El responsable de proyectos de Ecodes, Cristian Quílez, ha afirmado al respeto que mantener unos niveles de contaminación reducidos durante solo cinco años, cuando la mayoría de los coches siguen usándose durante mucho más tiempo, "constituye una amenaza para la salud pública".

"Estamos ante un paso indispensable para mejorar la calidad del aire, un problema al que deben hacer frente todas las ciudades, apostando por una movilidad urbana de cero emisiones", ha sentenciado.

La reducción de la contaminación del aire es una de las principales prioridades del 'Pacto Verde' de la Unión Europea. Será en abril cuando se espera la propuesta de la nueva normativa 'Euro 7', que establecerá los límites legales de los casi 100 millones de automóviles diésel y de gasolina que se venderán en Europa a partir de 2025.

