La Comunitat Valenciana cerró 2021 con el mayor número de empresas creadas desde que en 2008 se inició la anterior crisis, conocida como la Gran Recesión. Según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la autonomía se constituyeron el año pasado 11.848 mercantiles, un 24,6 % por encima de 2020, el ejercicio en el que estalló la pandemia del coronavirus y la economía se vio seriamente lastrada por los confinamientos y las restricciones. Entonces se crearon 9.507 sociedades, a niveles de los años más duros de la crisis financiera de la primera década del siglo. Para encontrar una cifra más elevada que la de 2021 hay que remontarse, como ha quedado dicho, a 2008, cuando nacieron 11.901 firmas.

Aquel 2008 fue el de la quiebra de Lehman Brothers, considerado el símbolo de la Gran Recesión, si bien los primeros síntomas empezaron a detectarse en el verano de 2007. Este último año terminó con 16.371 mercantiles constituidas, unos registros que la economía valenciana no ha vuelto a ver ni de lejos. La evolución autóctona es similar a la del conjunto de España, donde se superaron las 100.000 firmas creadas también por primera vez desde 2008, aunque el incremento interanual en este caso alcanzó el 27,7 %..

Disoluciones

Este buen dato, no obstante, se produce a la par que se incrementan también de forma considerable las disoluciones de empresas en la Comunitat Valenciana en un contexto, el de 2021, en el que, aunque no fue tan duro por la covid como 2020, sí estuvo condicionado por la pandemia. De ahí que muchas empresas no hayan podido superar dos ejercicios de restricciones, singularmente en la hostelería y el turismo, las dos actividades más damnificadas. El número de firmas que desaparecieron el año pasado en la autonomía ascendió a 1.936, con un incremento del 21,5 % que está cuatro puntos por encima del registrado por el conjunto de España.