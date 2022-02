Por segundo año consecutivo, Social Nest Foundation se alía con Four Years From Now (4YFN), el evento para startups de la feria de la industria móvil más grande del mundo, Mobile World Congress, para desarrollar el programa de impacto del encuentro, en colaboración con Cruz Roja, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo y GSMA Mobile for Development.

El programa de impacto de este año contará con un área dedicada, el Impact Forest, y una agenda completa centrada en el cambio climático, la diversidad y la inclusión, la tecnología humanitaria y la inversión de impacto. Con el apoyo de estos importantes facilitadores del impacto, se centrará en encontrar un camino claro para acercarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ​​Para Margarita Albors, presidenta de Social Nest Foundation, fundación que desde 2010 impulsa el emprendimiento y la inversión de impacto, “La tecnología, el emprendimiento y el capital son vitales para abordar los desafíos sociales globales a los que nos enfrentamos. Durante cuatro días, talento de todo el mundo se da cita en 4YFN. Es un gran espacio para mostrar a los innovadores de hoy en día estos retos sociales y ambientales y las soluciones en las que se está trabajando, y la oportunidad que ofrece el sector, ya que solo podemos construir un presente y un futuro mejor si ponemos talento y recursos sobre la mesa y el entorno adecuado para la colaboración. Desde Social Nest, dado que trabajamos para aumentar el impacto positivo de startups, corporaciones e inversores, tenía todo el sentido unir fuerzas de nuevo con 4YFN”. Para responder a las preguntas clave de cómo podemos movilizar más capital hacia la inversión social, cómo podemos diferenciar el "impact washing" de proyectos genuinamente significativos, y cómo, en última instancia, podemos todos convertirnos en inversores de impacto, Social Nest ha organizado dos paneles el 28 de febrero, en el marco de la conferencia de 4YFN, con inversores de impacto experimentados de primer nivel, como Inês Sequeira, fundadora y directora de Casa do Impacto; Thomas Roehrl, Engagement Lead RESPOND en BMW Foundation; Margarita Albors, fundadora y presidenta de Social Nest Foundation; Briera Dale, Head of Global Partnerships de ChangeNOW; Zoe Peden, directora para Reino Unido y Norte de Europa de Ananda Impact Ventures; Josep Segarra, Impact Investment Manager en Quadia; Carlos Fisch, Investment Director de Seaya Ventures; y Xavier Pont, cofundador y socio director de Ship2B Ventures. La agenda del Impact Forest, coorganizada por Social Nest, contará también con una amplia gama de actividades y oportunidades de networking para startups e inversores en torno al tema central del impacto. Entre ellas, una sesión sobre venture debt y otras formas de financiación alternativas a cargo de Zubi Capital, una charla sobre tecnología e impacto de las B Corp Too Good To Go y Worldcoo, una conversación a dos bandas entre Inês Sequeira y Margarita Albors sobre su visión de un gran ecosistema de impacto en la Península Ibérica, o pitches de startups de impacto, entre otros contenidos.