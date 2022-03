Las malas noticias siguen sucediéndose en la factoría de Ford de Almussafes, que en los últimos dos años, desde el estallido de la pandemia del coronavirus, agravado ahora por la guerra en Ucrania, acumula cerca de cinco meses de paros en la producción, singularmente por la falta de suministros. El próximo episodio lo anunció ayer. La dirección de la multinacional planteó a los sindicatos la necesidad de aplicar un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante el segundo trimestre del año, con una duración de 15 días, para las plantas de vehículos y motores motivado por la escasez de componentes y microchips.

La empresa trasladó a los sindicatos, en una reunión de la comisión consultiva convocada de urgencia ayer, que continúa la inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes, según informaron UGT, el sindicato mayoritario, y STM (Intersindical Valenciana) en sendos comunicados. Y es que la invasión rusa de Ucrania ha empeorado una situación ya débil en la cadena mundial de suministros. De hecho, el portavoz de STM, Daniel Portillo, explicó a este diario que la planta de motores tuvo que detener ayer su actividad de montaje por falta de materiales. No estaba previsto. Y es que «algunas factorías de fundición están parando porque no pueden hacer frente a los elevados costes energéticos».

ERTE actual

En la actualidad, la factoría de Almussafes tiene vigente un ERTE que no afecta a la planta de motores, si no, fundamentalmente, a la de vehículos y, por tanto, a 4.726 de los casi 7.000 empleados que tiene el centro valenciano de Ford. El expediente, al que también se incluyeron departamentos auxiliares, contemplaba quince días laborables de parada en el primer trimestre de este 2022. Solo quedaba un día por gastar: el 31 de marzo.

En consecuencia, y vista la situación, la dirección plantea otros quince días para el segundo trimestre de este año. Intersindical Valenciana explicó en un comunicado que al ser necesario extender el expediente a la planta de motores no cabe prorrogar el ERTE actual y, por tanto, este se va a cerrar para negociar en la reunión de mañana uno nuevo. En esa reunión, la dirección de la factoría informará de cuál es el nuevo calendario de días en que la fábrica estará parada.

Semiconductores

Al respecto, UGT anunció que acordará con la dirección el nuevo ERTE, «siempre que se mantengan intactas las condiciones actuales» y justificó la medida «dada la situación de incertidumbre provocada por la crisis de semiconductores y la inestabilidad en la cadena de suministros».

Desde STM indicaron que son «conscientes de los complicados momentos que estamos sufriendo a nivel global, así como la política de la empresa de trabajar prácticamente sin stock». No obstante, añadieron que «la plantilla no tiene responsabilidad alguna en todo ello, por lo que no se puede seguir sumando la pérdida del 20 % de su salario en los días de ERTE. Por todo esto, desde el STM vemos imprescindible que la empresa incremente el complemento salarial». Su portavoz recordó que el Estado se hace cargo del 70 % del salario de la plantilla y que Ford España cubre otro diez por ciento, por lo que los trabajadores dejan de ingresar un 20 %, aunque mantienen el resto de derechos, como los pluses o las vacaciones.