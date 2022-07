Los otros países se pueden acoger a una excepción de la reducción del 15% del consumo de gas

Los Veintisiete países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político este martes para ahorrar gas de cara al duro invierno que se avecina. El acuerdo pasa por reducir el consumo de gas en el continente en un 15%, de manera voluntaria primero, y de forma obligatoria en caso de que se active el nivel emergencia en Europa. Todos los países deben reducir su demanda en esa medida, aunque con algunas excepciones que permiten casos como el de España que ha acordado disminuir su consumo 'solo' en un 7%. Estos son los otros países que podrían solicitar un alivio en sus obligaciones, según el 'think tank' Bruegel, pero eso no quiere decir que no vayan a reducir su consumo en ninguna medida.

Plan europeo para ahorrar gas: estas son las claves de la nueva 'excepción ibérica' 1. Chipre, Irlanda y Malta La primera de las excepciones es para las islas y afecta según anunció el propio ministro de Industria de la República Checa, que sustenta la presidencia del Consejo Europeo, a Irlanda, Chipre y Malta. Al estar desconectadas del sistema energético continental no tendrían manera de compartir su demanda excedentaria. Eso no quita para que, según anunció el martes la comisaria de Energía, Kadri Simson, estos países hayan confirmado que adoptarán medidas voluntarias de reducción de su consumo. 2. Países Bálticos La segunda excepción hace referencia a la situación concreta de los Países Bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. En este caso se da porque sus redes eléctricas no están conectadas al sistema europeo, sino al ruso, y son muy dependientes del gas para producir electricidad. "Si Rusia les desconectase de su sistema eléctrico tendrían que utilizar gas para dar estabilidad a su sistema. No necesitan esta excepción, de momento, y ya han reducido la demanda, pero si la situación cambiara tendrían esta derogación", explicó el martes la comisaria de Energía, Kadri Simson. 3. Croacia, Francia, Portugal y España Estos cuatro países pueden acogerse a la tercera de las excepciones para adaptar sus obligaciones de reducción de la demanda previa solicitud. El motivo al que pueden aludir es que tienen interconexiones limitadas con otros estados miembros pero pueden demostrar que sus capacidades de exportación o de su infraestructura nacional de GNL se utilizan para redirigir el gas a otros estados miembros están al máximo. En el caso de España ha anunciado públicamente que ha llegado a un acuerdo para reducir su demanda de forma voluntaria al 7%. 4. República Checa, Dinamarca y Polonia Otra de las excepciones que se pueden solicitar se vincula al llenado de los almacenes subterráneos de gas. En este punto, se plantea la posibilidad de reducir la demanda en menor medida para aquellos países que hayan superado los objetivos planteados por la Comisión Europea que plantea llegar al 1 de noviembre con el 80% de la capacidad de almacenamiento llena. República Checa, Dinamarca y Polonia son los únicos Estados que cumplen esta premisa, según Bruegel. En estos momentos, República Checa tiene sus almacenes al 78%, Dinamarca al 86% y Polonia casi al 99%, según Agsi. La diferencia de capacidad de cada país es enorme, así, mientras Alemania tiene una capacidad de 245 teravatios-hora (TWh), Italia de 194 TWh y Francia de 131 TWh; la de España es de alrededor de 35,1 TWh y la de Dinamarca es de 9,3 TWh. 5. Alemania y otros países La quinta excepción es la más amplia de todas, al dirigirse a la industria crítica que necesita gas para su producción. En este caso, los analistas de Bruegel plantean Alemania como un país recurrente por su alto nivel de industria, pero reconocen que en este punto las métricas son dudosas. Otro estudio, de E3G, plantea que el 50% del consumo de gas en la industria se produce en tres países: Dinamarca, Francia e Italia, seguido muy de cerca de España. 6. Bulgaria, Grecia, Polonia y Eslovaquia En sexto lugar, hasta cuatro países miembros, según Bruegel, podrían solicitar una reducción de su consumo de gas debido al incremento de su demanda de gas para producir electricidad en el último año se incrementó más del 8% el año pasado respecto a los cinco años anteriores: Bulgaria, Grecia, Polonia y Eslovaquia. Sin embargo, según E3G, hay tres países en los que el 50% del consumo de gas se produce en la generación eléctrica: España, Dinamarca e Italia. En el caso español, la demanda de gas se dividía históricamente entre un 60% para la industria y el 40% restante en partes iguales entre generación eléctrica (20%) y hogares y pymes (20%), aproximadamente. Pero en los últimos meses se ha producido un vuelco: los ciclos combinados han aumentado su consumo de gas un 70%, hasta suponer el 40% de la demanda total de gas.