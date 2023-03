Tres décadas de vida le han hecho falta para convertirse en todo un referente en su sector. La Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Depuradas (Epsar) sopla las velas de su 30 aniversario y lo hace de la mejor manera: como una entidad consolidada, que ha crecido desde su puesta en marcha en 1992 y que evoluciona desde su posición lograda de agente fundamental para el desarrollo medioambiental y económico de la Comunitat Valenciana.

La entidad es modelo para muchas iniciativas en todo el mundo en materia de depuración y tratamiento de agua y ha logrado ser puntera y líder en los países del entorno europeo.

En el conjunto del país, hay 2.100 plantas depuradoras públicas, de las que una cuarta parte están ubicadas y en funcionamiento en territorio valenciano. En materia de reutilización de agua saneada, los números también son significativos. Mientras la media estatal oscila entre el 7% y el 13%, en la autonomía valenciana se alcanza el 60%, más del 70% en la provincia de Alicante y el 100% en comarcas como la de la Vega Baja.

El liderazgo mundial en depuración se constata también en el acceso directo al saneamiento de más del 99% de la población, tanto de la censada como de los millones de visitantes anuales.

La Comunitat Valenciana es líder en depuración, logrando ser la región de Europa que más agua saneada reutiliza

Del total de 453 hm³ saneados en la Comunitat Valenciana, 129 hm³ se destinaron a fines medioambientales, como es el caso de los aportes a cuencas fluviales, mientras que otros 127 hm³ fueron utilizados en el riego agrícola. Además, el campo y los cultivos aprovechan los lodos obtenidos en las depuradoras al aplicarse como fertilizante, al tiempo que el biogás generado es utilizado como una importante fuente energética.

Las claves para la gestión del agua

Por ello Epsar, creada a raíz de la Ley Valenciana 2/1992 de Saneamiento de Aguas, cumple tres décadas de existencia convirtiéndose en una fuente de recursos hídricos, energéticos y agrícolas, al tiempo que gestiona el Canon de Saneamiento, un impuesto ambiental finalista, y cuenta con un Plan de Obras aprobado de más de 500 millones de euros para los próximos años. Estas inversiones se han visto completadas con un Plan Estratégico dedicado específicamente al incremento de la reutilización de aguas y el cumplimiento de la normativa europea futura.

Tal y como explica el gerente de Epsar, Juan Ángel Conca, “la Comunitat Valenciana creó este tributo finalista, el Canon de Saneamiento, cuando no se hablaba todavía de fiscalidad verde. Con este canon de carácter ambiental se ha podido crear y gestionar una red casi medio millar de depuradoras que dan servicio a más de cinco millones de personas, más los millones de turistas que nos visitan cada año. Y lo que es más importante, nos permite afrontar el proceso de transformación de la Epsar como nueva fuente de recursos con plenas garantías”.

Continúa indicando que “todavía a estas alturas no es un tributo establecido en toda España, es más, muchísimos visitantes disfrutan de mejor depuración cuando están aquí que cuando vuelven a su lugar de residencia y eso se debe a la inexistencia de un canon similar en su Comunidad Autónoma”.

Conca: “No estamos situados en el lugar del mundo con más recursos hídricos, pero sí en uno de los más concienciados de su escasez”

Epsar cuenta anualmente con un presupuesto superior a los 290 millones de euros dedicados tanto a la gestión cotidiana de 487 depuradoras como a la renovación y construcción de infraestructuras. La principal fuente de ingresos es el Canon de Saneamiento, todo un caso de éxito medioambiental y económico. El empleo directo e indirecto que genera el saneamiento público se sitúa en más de 4.700 personas, al tiempo que, a diferencias de otras Comunidades Autónomas, los tratamientos terciarios son una realidad cada vez más cotidiana. No son pocos los visitantes de toda España que cuentan con una depuración mucho más eficaz cuando nos visitan que en sus residencias habituales.

La entidad celebra su 30 aniversario cumpliendo algunos de sus objetivos de descentralización, como es el caso de la inauguración el pasado mes de julio de la Delegación en Alicante situada en la Edar Alacantí Nord y que cuenta con un programa de obras cercana a los 170 millones de euros, incluyendo 63 de inmediata adjudicación para actuaciones en la Vega Baja, tal y como se presentó el pasado 17 de febrero en el acto realizado en Orihuela y al que asistieron tanto el President de la Generalitat, Ximo Puig, como la Vicepresidenta, la crevillentina Aitana Mas.

La C.Valenciana se sitúa a la cabeza de la reutilización del agua en usos ambientales y agrícolas

Al respecto, Conca recuerda que “en estos treinta años nuestro territorio no sólo se ha convertido en líder en depuración logrando ser la región de Europa que más agua saneada reutiliza, sino que, además, hemos creado un capital intangible que es el de mayor valor del mundo: la concienciación colectiva ambiental, el consenso común sobre la necesidad de reutilizar recursos. A partir de 1992 y fruto de nuestra autonomía, forjamos un consenso ambiental que todavía no ha llegado a otros lugares. Esa es nuestra ventaja: llevamos trabajando comúnmente en el futuro desde hace tres décadas. No estamos situados en el lugar del mundo con más recursos hídricos, pero sí en uno de los más concienciados de su escasez y esa concienciación debe ser extendida a otros territorios”.

Los nuevos retos

El año pasado Epsar aprobó su Programa de Obras más ambicioso en tres décadas, consignando 500 millones de euros de inversión en 115 actuaciones para los próximos años y para todo el territorio valenciano. Entre los proyectos más importantes se incluyen la remodelación de la depuradora de Pinedo, la mayor de la Comunitat y que atiende al área urbana de València, por importe de 34 millones de euros, la continuación de las obras en la Edar de Cheste-Chiva, por 21 millones, la adjudicación de la depuradora de Almoradí, por 20 millones, y la remodelación de la Edar de Algorós en Elche, en fase de redacción de proyecto y que prevé una inversión de 50 millones de euros.

En estos momentos en la provincia de Alicante ya están en marcha diferentes obras, como es el caso del nuevo sistema de saneamiento de Orihuela Costa, con un importe de 5,7 millones de euros. También en ejecución están las actuaciones en la costa y el fondo marino entre Tabarca y Santa Pola para convertir la depuradora de la isla en una estación de bombeo al continente que evite cualquier tipo de vertido en la reserva marina. Se trata de unas obras por importe de 2 millones de euros y que han supuesto 15 años de tramitación, felizmente culminados ahora tras el trabajo conjunto de Epsar con tres ministerios y dos ayuntamientos.

A las obras que ya cuentan con proyectos redactados o están en fase de licitación se suman nuevas actuaciones como es el caso de la futura depuradora de Sagunto, por importe inicial de unos 20 millones y que dará servicio al desarrollo industrial de la gigafactoría de baterías eléctricas. Igualmente figuran, entre otras, la Estación Depuradora (Edar) de Bétera-Carraixet, con un presupuesto de 15 millones, y la renovación de la red de colectores de la Pobla de Farnals, por 9,3 millones.

Todas las comarcas de la Comunitat Valenciana recibirán actuaciones, incluyendo la ciudad de Alicante, a través del programa "Vertido Cero" que permitirá proporcionar hasta 20 hm3 para el regadío de la provincia. La reutilización del agua es uno de los objetivos clave de Epsar, destacando especialmente en las comarcas alicantinas, con la instalación de tratamientos terciarios en 16 depuradoras de la Vega Baja y en localidades costeras como son Altea, La Vila Joiosa o Xàbia. Con estas nuevas actuaciones se podrá proporcionar agua de calidad para el aprovechamiento agrícola en las zonas con mayor déficit hídrico.

Apuesta por la energía renovable

Epsar disminuye año tras año su consumo de energía adquirida a la red general fruto de las actuaciones de optimización de los procesos y del uso de energías limpias renovables. En conjunto las Edar de la Comunitat Valenciana autogeneran el 22,5% de la energía que consumen, por encima de la media nacional, que es del 15%. De hecho, la Comunitat Valenciana cuenta con una de las depuradoras que más energía para autoabastecimiento producen en España, la Edar de Pinedo que, después de diversas actuaciones, ha alcanzado un 41,5% de autogeneración.

En concreto en esa estación de depuración se han invertido 3,8 millones de euros divididos entre un nuevo sistema de hidrólisis que aumentará en 1,25 GWh el aporte energético propio y reducirá en un 12% la producción de fangos, además de la reciente instalación de un parque de placas solares que ha supuesto una capacidad de generación de otros 1,53 Gwh por año. Con todo ello la Edar de Pinedo reducirá las emisiones en 717 toneladas de CO2/año. Estas actuaciones completan las llevadas a cabo a través del Programa reSOLt de instalación de placas fotovoltaicas en las Edar, proyecto que ha permitido multiplicar por cinco la producción de energía renovable.

