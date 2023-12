Beauty Valencia, el reconocido Salón Profesional de Estética, Uñas, Peluquería y Barbería, se prepara para transformar Feria Valencia en el epicentro del mundo de la imagen personal. El evento será el punto de encuentro de profesionales de renombre, congregando a expertos y especialistas del sector para explorar nuevas líneas de negocio y revelar las tendencias que definirán la belleza en la próxima temporada.

Ya son cerca de 300 marcas las que presentarán en Beauty Valencia sus últimas novedades y donde presentarán las tendencias futuras en el mundo de la imagen personal. Firmas de la talla de Booksy, Decovera, Indola, Lamdors, Opphalo Termosalud, Treatwell o Vanila son solo algunas de ellas, de todos los ámbitos de la belleza donde, además de la exposición comercial, los profesionales que acudan a la cita, los días 27, 28 y 29 de enero, podrán asistir a un programa de actividades sin precedentes, campeonatos, formación o demostraciones que el salón ha organizado para la ocasión.

Esta edición, destaca por la colaboración por primera vez de la firma L’Oréal Professionnel. Entre las actividades programadas por la firma en Beauty Valencia destaca la presentación de su programa de Sostenibilidad, Hair Stylist for the Future; la charla Head Up por la salud mental de sus profesionales; PROS, el Show Artístico realizado por el equipo nacional L’Oréal Professionnel Raffel Pages; y el ‘Look & Learn’ que explorará las tendencias en coloración. Este último será especialmente dirigido a estudiantes y profesorado que correrá a cargo del equipo artístico ProColorist de L’Oreal.

Vuelven los campeonatos

Además, vuelven los tradicionales campeonatos a la feria. Como cada edición, la temática de cada uno de ellos busca mostrar las habilidades técnicas, creatividad y talento de los profesionales que participan.

La temática del Campeonato de Maquillaje Facial es ‘Trad Goth Makeup’, una forma de expresión artística que fusiona la elegancia atemporal con el misterio gótico clásico. El primer premio de esta edición representará a España en los campeonatos mundiales de Munich 2024.

Por su parte, el Campeonato de Bodypainting propone rememorar el pasado cuando se jugaba en los recreativos del barrio con la temática “Videojuegos Arcade”. En 2024, se celebrará en el marco del certamen el gran campeonato internacional de uñas, BV, que acogerá a las mejores profesionales del mundo de las uñas y a las de mayor proyección.

El primer Barber Congress

El Barber 360º, la celebración del primer Barber Congress en el salón y la Barber Battle completan una oferta exclusiva para los profesionales de la barbería. El Barber 360º se convertirá en el lugar de referencia de los profesionales de la barbería donde se difundirán las tendencias actuales y las que estarán en boga próximamente. Un mundo lleno de creatividad, tendencias e innovación en el sector de la barbería.

Por primera vez en Beauty Valencia, tendrá lugar el Barber Congress, un concepto único que, a diferencia de los eventos tradicionales, pone el enfoque en compartir y aprender. Durante las tardes del sábado 27 y domingo 28 de enero, tendrán lugar ponencias, mesas redondas y másters class en la que participarán expertos en diferentes ámbitos y que aportarán perspectivas únicas y frescas al sector. Además de todo ello, se podrá contemplar una exposición especial: The Barber Museum.

Beauty Zone, donde ponerse al día

En esta edición, el certamen contará con el espacio Beauty Zone, donde destacados profesionales profundizarán sobre temas de gran interés, así como los tratamientos más punteros hasta técnicas de vanguardia. Estar al día y saber cómo llevar tu negocio de la mejor manera serán los ejes de la Beauty Zone.

Este programa de actividades, organizado exclusivamente para los profesionales de la estética, es, además de la exposición comercial, uno de los grandes atractivos que Beauty Valencia propone a los profesionales de la imagen personal y que busca como primer objetivo crecer en el concepto de la “belleza integral”.

Un amplio programa de conferencias, organizado con la colaboración de la Asociación Valenciana de Profesionales de Estética (Avape), con el apoyo de la Federación Nacional de Asociaciones de Estética (Fanae), y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que contará con expertos de primer orden en cada una de las materias.

Campeonato Nacional de Peluquería

Beauty Valencia se convierte en el escenario perfecto para acoger la 28ª edición del Campeonato Nacional de Peluquería. El evento, organizado por ONB Spain, Organización Nacional de Belleza, promete ser un emocionante escaparate de talento y estilo de profesionales de la peluquería procedentes de toda España. El campeonato tendrá lugar el domingo 28 de enero en la zona exclusiva de competición ubicada dentro del pabellón 5 de Feria Valencia.

La categoría femenina tendrá que demostrar su estilo y creatividad bajo las temáticas Fashion Bridal y Waves Style, ambas combinadas, y la prueba Freestyle Categoría Femenina. En el caso de la categoría masculina, Classic Fase Cut y Skin Face Cut, y también la prueba Freestyle Categoría Masculina, de estilo libre.

El jurado será el encargado de evaluar los trabajos realizados y determinar a los ganadores en cada una de las categorías. La entrega de premios se llevará a cabo el mismo domingo por la tarde. El ganador de cada categoría representará a España en el OMC Hair World 2024 en París, un evento internacional de renombre.

Récord Guinness

La solidaridad será protagonista durante la segunda jornada de Beauty Valencia donde la Asociación de Daño Cerebral Adultos y Menores (Adacam) junto con Beauty intentarán batir el récord Guinness de mayor número de corte de pelo de manera simultánea.

Con el lema “Un poco de ti, es mucho más”, la cita tendrá lugar el domingo 28 de enero de 2024, y tratará de concentrar al mayor número de peluqueros y estudiantes de peluquería.