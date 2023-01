Una productora audiovisual con marcado sello social

En un mundo en el que los contenidos audiovisuales de todo tipo se cuelan uno tras otro en las pantallas de los ciudadanos, tener una vocación de concienciación social en todos los productos que llevas a cabo no puede ser otra cosa que una seña de identidad de calado. Ese es el marco de trabajo en el que desde hace años desarrolla sus proyectos Paloma Mora (València, 1970), productora y fundadora tanto de TV ON Producciones como de Admirable Films, ambas empresas audiovisuales cuyos contenidos -destaca con rotundidad la propia Mora- «tienen que tener un componente social o educativo de fondo» para salir adelante. Este objetivo le ha valido para obtener el premio Diversidad de la Asociación de Empresarias y Profesionales valencianas (EVAP), un reconocimiento que le genera «ilusión» porque «en nuestros proyectos intentamos reflejar esa diversidad que es la que da al mundo un valor especial».

No en vano ese horizonte con conciencia ha estado siempre ligado a unos contenidos que, bajo su batuta, han abarcado desde largometrajes a cortos, pasando por los documentales, bien sean de ficción, entretenimiento o animación para entornos como el cine o la televisión. Sin embargo, la consolidada trayectoria de esta licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en Comunicación Audiovisual -estudios que compaginó desde bachillerato con varios empleos, entre ellos un primer negocio de moda propio- ya había comenzado mucho antes. En concreto, en los últimos años de los 90 en una agencia de publicidad, donde «uno de los profesores que había tenido en la carrera me propuso hacer unas prácticas».

En las sedes que esta empresa tenía en Dénia y València, destaca, «empezamos a desarrollar formatos para televisión», así como llevar a cabo el «arranque de dirección y producción» de varios contenidos con productoras con las que hacían acuerdos en países de Europa y Latinoamérica. Tras ello, llegaría la creación junto a este docente de su primera productora, Createle. Con ella, Mora ya mostraría por primera vez esa voluntad social con un programa (Guanye qui guanye) para la antigua televisión pública valenciana, Canal 9, centrado «en romper los tópicos sexistas de que las mujeres tienen capacidad para unas cosas y los hombres para otras».

En busca de su camino

Ese fue el camino trazado hasta que en el año 2007 «quise empezar a hacer ficción», algo que, según explica la empresaria audiovisual, no encajaba con el rumbo futuro de Createle. Por eso «seguí mi camino con TV ON Producciones», coproduciendo una película (The other shoe) que «fue mi primera experiencia en ficción y con ella vi enseguida que eso era lo que quería hacer». Era lanzarse a una aventura que requería, en sus propias palabras, un «ejercicio de valentía, porque la producción independiente es muy complicada», aunque con herramientas como el «trabajo y la ilusión se acaba consiguiendo».

Lo demuestra que ese primer film sirvió de pistoletazo de salida para ir haciendo «más ficción, pero también documentales». A ello se sumó «hace seis años también la animación» a través de un corto, El Criptozoólogo. Este le permitió tener la primera experiencia en un mundo «que era totalmente desconocido para mí», pero que le resulta muy atractivo porque «está en crecimiento absoluto, con una gran demanda para todos los públicos, de todas las técnicas».

En ambos entornos, Mora asegura que ha ido «aprendiendo poco a poco», teniendo claro que cada proyecto se tiene que empezar «siempre con la misma ilusión, desde un guión que lo lees por primera vez y te enamora hasta que lo puedes ver en una pantalla y que lo disfrute el espectador, que de eso se trata». Y para todo ello, añade la productora, una decisión clave es y será «buscar los compañeros adecuados» tanto para la ficción como en una animación «que me ha enamorado».

Pilares innegociables

No obstante, en todo este proceso de creación de contenidos Mora tiene claro cuáles son los pilares sobre los que construir unos proyectos para los que cuenta con 18 trabajadores, aunque para algunas de estas producciones las personas involucradas pueden llegar a ser 80. Por un lado, Mora pone en valor la importancia de que se dé también visibilidad a las ubicaciones y a los profesionales locales, que «los hay muy buenos». Y esto requiere «dar la oportunidad a nuevos talentos o a aquellos que se quieren incorporar a este sector, que no es fácil. A mí me la dieron y es algo que siempre tengo presente», resalta sobre una perspectiva que complementa con una búsqueda de la paridad en un sector que tradicionalmente ha estado muy masculinizado.

«Tengo muy presente que mis equipos estén formados en las jefaturas al menos el 50% de mujeres y, si pueden ser más, mejor. Porque eso ha sido también un hándicap en mi trayectoria, que me ha requerido un esfuerzo especial a veces para superar los obstáculos en el camino». No en vano, en su mundo «afortunadamente cada vez hay más mujeres productoras, directoras y guionistas, pero aún queda camino por delante».