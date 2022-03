Istobal, grupo español líder en soluciones de lavado y cuidado para la automoción, permite a un negocio «Rent a car» ahorrar más de 16,3 millones de litros de agua al año de media, gracias a la incorporación de sistemas de reciclaje de agua en sus instalaciones de lavado de vehículos. Con su reciclador biológico por ultrafiltración, la compañía es capaz de recuperar el 100 % del agua empleada en cada lavado exterior para su posterior reutilización, impidiendo así un derroche anual equivalente a cinco piscinas olímpicas por empresa de alquiler de vehículos, además de reducir el impacto medioambiental del proceso de lavado.

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, Istobal insta a realizar un buen uso del agua empleada en el lavado de vehículos de alquiler con la incorporación de sistemas de reciclaje. En este sentido, ha recordado que estos sistemas permiten ahorrar una media de 190 litros de agua por programa completo en un túnel de lavado.

Teniendo en cuenta una media de 89.000 lavados anuales realizados en una compañía de «Rent a car» en España en el último año, y a pesar de no haberse recuperado completamente la actividad turística habitual, se consigue evitar un desperdicio de agua de 16.312,93 m3 al año, gracias a la instalación de un sistema de reciclado físico plus para las primeras fases de lavado de los túneles, seguido de un reciclador biológico por ultrafiltración para la alimentación de los sistemas de ósmosis para las fases de encerado y aclarado final, evitando así el vertido y reduciendo al mínimo los consumos de agua de lavado. En cambio, la no inclusión de estos sistemas de reciclaje de agua hubiera supuesto un derroche similar a dejar un grifo abierto todo el día durante más de tres años.