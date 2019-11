Hoyo y De Rosa, "ciegos" durante el desayuno

La candidata del Pp al congreso, Belén Hoyo, y el aspirante al Senado, Fernando de Rosa, usaron ayer máscaras para evitar la visión durante un desayuno en una visita a la empresa Ilunion para conocer de primera mano la labor social y de integración que realiza la ONCE. Ambos compartieron jornada con el delegado territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Josep Manuel Pichel, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Enrique Llin. Hoyo aseguró que el PP hará que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y no se congelen como con el PSOE. La número uno de los populares al Congreso dijo que los populares son la única garantía para el bienestar social de los ciudadanos y abogó también por fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda y la defensa de la propiedad privada.