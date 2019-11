El PSOE retiene la hegemonía en Sagunt que recuperó 23 años después

El PSOE mantuvo ayer la hegemonía en Sagunt que recuperó en las elecciones generales del pasado mes de abril, después de 23 años, en unos comicios que reprodujeron las tendencias generales: Una menor participación, el descalabro de Ciudadanos frente a la subida de Vox y un Més Compromís que no terminó de despegar pese a la presencia como número 2 de la lista por Valencia de la periodista saguntina Maria Josep Picó.

El partido de Pedro Sánchez y del alcalde Darío Moreno sobrepasó la barrera de los 9.500 votos, con un respaldo porcentual algo mayor, al pasar de los 28,21% de los votos al 28,55%. Con una participación del 68,7% frente al 72,3% de abril, los socialistas obtuvieron 9.541 respaldos, 324 menos que hace 7 meses.

Tras ellos le siguió Podemos-EUPV, un partido que volvía a llevar como número 2 por Valencia a la conocida abogada del Port de Sagunt, Roser Maestro, exdiputada por esa formación y exconcejala en Sagunt por EU. Aún así, la coalición obtuvo 6.938 apoyos frente a los 7.688 de abril.

Por detrás quedó un reforzado PP, que ganaba casi 4 puntos porcentales, con 5.771 votos, y Vox, que crece en apoyo del 9,9 al 15,2% y pasa de quinta a cuarta fuerza, con 5.085. Ciudadanos bajó de la tercera a la quinta posición, al obtener 2.602 papeletas frente a las 5.815 de abril. Mientras, los nacionalistas apenas mejoraron sus resultados pues, pese al tirón de la saguntina Mª Josep Picó, lograron 2.456 apoyos que les dejan sextos, ante los 2.321 de abril.

La saguntina Roser Maestro «volverá a defender a la comarca» en el Congreso

La abogada del Port de Sagunt Roser Maestro «volverá a defender a la comarca» en el Congreso de los Diputados, «a preguntar por los proyectos olvidados y a demandar incluso respuestas orales, en comparecencias».

Así lo aseguraba ayer a Levante-EMV después de confirmarse que ha vuelto a ser elegida, como número 2 de la lista de Podemos-EU por Valencia. «Estoy contenta porque de nuevo, en Valencia y en la comarca hemos conseguido un importante respaldo de un voto crítico con el gobierno actual», afirmaba aún admitiendo su preocupación por un avance de la extrema derecha «que hay que frenar».

La que fuera edil de EU en Sagunt no ocultaba su alivio porque «se ha constatado una mayoría de izquierdas en este país, después de la irresponsabilidad que ha supuesto la convocatoria de estas elecciones», decía muy crítica con un PSOE al que demandaba «una postura clara de izquierdas». « Se ha puesto en jaque a Pedro Sánchez y ahora ya no valen dilaciones ni excusas. La extrema derecha ha avanzado tremendamente y no caben más irresponsabilidades», apuntaba demás de considerar «urgente la formación de un gobierno de izquierdas».

Un Camp de Morvedre lleno de victorias socialistas a excepción de Segart

El PSOE fue el partido más votado en todos los municipios de El Camp de Morvedre, a excepción de Segart donde ganó el PP, como ya sucediera hace 7 meses, si bien ya entonces el partido de Pedro Sánchez fue el que más respaldos obtuvo en el recuento total a nivel comarcal, como ha vuelto a ocurrir ahora.

De nuevo, el resultado de las votaciones fue favorable a los socialistas incluso en Benavites, donde a nivel local gobierna el PP por mayoría, y en Torres Torres, donde también lo hace desde las últimas elecciones, pero en minoría.

En algunos municipios donde ostenta la vara de mando, el partido de Pedro Sánchez amplió apoyos a nivel porcentual, como Sagunt, Canet d' En Berenguer, Faura, Estivella, Benifairó de les Valls y Quart de les Valls, mientras en otros se dejó algún punto, como Albalat dels Tarongers o Quartell.

Además de los partidos con mayor proyección a nivel nacional, hubo otros que arañaron apoyos. Sólo en Sagunt, PACMA logró 330 votos mientras que Esquerra Republicana (ERPV) consiguió 78 sufragios. Tras ellos, Unidos actuando por la Democracia sacó 72 votos, Avant Adelante-Los Verdes, 64, Recortes Cero 50 y el Partido Comunista, 48.

