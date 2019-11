Bonig se siente reforzada y persistirá en su estrategia pese al mayor avance de Vox

No habrá, al menos de momento, un giro en la estrategia del PPCV y ello a pesar de que la brecha con Vox se ha reducido y es más estrecha que en la mayoría de España. Los populares de Isabel Bonig están moderamente contentos con unos resultados que han mejorado respecto a abril: más votos, mejor porcentaje y un escaño más por la provincia de València en el Congreso y tres en el Senado. La satisfacción, con todo, no es completa porque las expectativas eran más altas y los datos evidencian que la caída de Ciudadanos no ha sido aprovechada al máximo.



Ciudadanos ha perdido 287.694 votos, pero el PP solo ha rascado 84.441, mientras que Vox ha aumentado144.149. En espera de que hoy Pablo Casado reúna al partido y marque las líneas estratégicas, en la dirección regional se confía en que, como al final ha ocurrido con Ciudadanos, los votantes fugados a Vox regresen a la casa popular.









Por ello, no está en la mente de la lideresa un giro a la derecha ni acercarse a la ultraderecha, una formación con la que hasta ahora se ha tratado de marcar distancias pese a quererlos como posible socio electoral.En el PPCV creen que Bonig sale reforzada como lideresa de la oposición al Botànic y que el derrumbe de Ciudadanos hará mella en el grupo que lidera Toni Cantó. Es más, consideran que la mejora y el hecho de que en la Comunitat el bloque de centro derecha suma más que la izquierda, apuntala a la presidenta. No obstante, algunas voces dan por hecho que Génova está decidida a renovar liderazgos y que el congreso regional previsto en 2021 se adelantará, lo que sería una prueba de fuego para Bonig.La comparación con el resto de España invitan a la reflexión. La distancia entre el PPCV y Vox en la Comunitat (4,59 puntos) es algo menor que en la media estatal (4,73). El mapa autonómico sitúa a la valenciana, antaño bastión popular, en el grupo de regiones con la brecha más estrecha. Es el caso de Andalucía (donde casi se consuma el sorpasso), Murcia (donde Vox está por delante) y Castilla La Mancha (4,9). Eso sí, el porcentaje de voto del PP en la Comunitat supera la media estatal, algo que ocurre en doce territorios más.