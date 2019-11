L'Alcúdia se reafirma como uno de los feudos más sólidos de los socialistas

L'Alcúdia es socialista y eso es algo que se demuestra en cada proceso electoral. No en balde es uno de esos territorios en los que el PSOE ostenta la alcaldía desde 1979. Los resultados fueron claramente favorables para la formación progresista: 2.587 votos, casi el doble de los cosechados por el Partido Popular (1.301). Se trata, además, de una tendencia que se repita en el tiempo, independientemente del tipo de comicios que se realicen.

No obstante, no es el único gran feudo para el PSOE de entre las principales localidades de la Ribera. Las siglas socialistas también cosechan una gran cantidad de apoyos en Almussafes. De nuevo, los resultados arrojaron una gran diferencia ya que Sánchez fue el más votado (1.704 sufragios que suponen el 33,5 % del total) doblando prácticamente a la segunda candidatura más apoyada, la de Alberto Casado. El PP se quedó en 844). No obstante, cabe destacar que la marca socialista obtuvo todavía más apoyo en los comicios locales, ya que más de 3.000 vecinos respaldaron a Toni González.

Cullera es otra de esas localidades que reportó grandes resultados al PSOE. Jordi Mayor es uno de los grandes valores socialistas en la comarca y cosechó 3.422 votos para Sánchez (lo que supone un 31,6 % de los sufragios emitidos en Cullera), no obstante en su carrera por la alcaldía superó los 6.700).

En total, diecisiete municipios de la Ribera superan la barrera del 30 % de votos para el PSOE. A los citados se suman: Sumacàrcer, Antella, Beneixida, Alcàntera (que siempre ha tenido alcaldes socialistas), Gavarda (con alcaldía del PP), Senyera, Manuel, l'Ènova, Rafelguaraf, Llaurí, Fortaleny (mismo caso que Alcàntera o l'Alcúdia), Riola, Benicull y Albalat.