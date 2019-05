Català (PP) promete ayudar a las Pymes que tengan planes de igualdad

La candidata del PP a la alcaldía de València, María José Català, continuó ayer su estrategia de proximidad (con la «oficina de la alcaldesa») y la venta de su producto electoral. Es decir, visitas de contacto con el ciudadano y, previamente, lanzar alguna de las propuestas estrella de su programa. Ayer, a la vez que visitaba los mercados de San Pedro Nolasco y Jesús, anunciaba sus medidas para la igualdad y la conciliación.

En ese sentido, Català reivindicaba que las políticas de igualdad no las puede patrimonializar la izquierda. Y se puso como ejemplo. «Hay personas que quieren darnos lecciones de igualdad. Tengo 38 años, soy mujer, he sido alcaldesa y consellera, sé las dificultades de las mujeres para alcanzar puestos de responsabilidad y lo difícil que es compatibilizarlo con la vida familiar. A mi, las lecciones de igualdad, de verdad, podían guardárselas. Porque lo he vivido en primera persona». Dicho esto, anunció su batería d medidas. Por ejemplo, una línea de ayudas de 500.000 euros al año para las pymes que aprueben planes de igualdad y posibiliten la conciliación. Y por otra, la gran inversión de su proyecto: 35 millones de euros para garantizar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.

Así mismo, anunció una línea de ayudas para fomentar la natalidad en una sociedad que se va haciendo mayor. Prometió dos mil euros anuales a las mujeres que «libremente deciden ser madres y tienen dificultades económicas o laborales». ¿Cómo? «en alimentos, vivienda, manutención y de tipo social, desde asistencia a los bebés o ayuda a los padres en búsqueda de trabajo». El PP de la ciudad pretende, de esta forma, mostrar su mensaje más social «porque que València puede ser puntera en políticas sociales avanzadas, y si se logra este objetivo tendremos una ciudad más humana, que consiga ubicar la infancia en el eje de la acción social y revertir la preocupante situación actual». Para recordar ahí que el último equipo de gobierno municipal «venía a rescatar personas ha generado más pobreza y nosotros venimos a hacer el Plan de Políticas Sociales para preservar infancia y familia».