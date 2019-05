El PSOE fallero se hace visible en la asamblea

Una foto de pilar bernabé para el debate. Dentro del tira y afloja que se prevé en el reparto de delegaciones, no ha pasado desapercibida la presencia de la concejala electa Pilar Bernabé en la asamblea de presidentes de falla. Al final de la misma se hizo una foto con una parte del grupo «Fallers de Progrés», su particular equipo de trabajo de cara a aspirar al gobierno de las fiestas. Además de la difusión de la imagen, en redes sociales hubo críticas hacia Pere Fuset de algunos de estos simpatizantes tras dicha asamblea, abogando por el «diálogo» para no perder votaciones. La imagen, evidentemente, no ha gustado en las filas de Compromís por lo que consideran una estrategia para forzar las situaciones.