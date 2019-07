ESAT Valencia lo ha vuelto a hacer

"You have done it again, congratulations" con estas palabras iniciaba el email de felicitación a ESAT VALENCIA, un alto responsable de la Universidad Británica de Sheffield Hallam, que además de poseer uno de los grados en programación gráfica más prestigiosos, alberga en su interior un estudio profesional de desarrollo de videojuegos que trabaja en exclusiva para la multinacional SONY ENTERTAINMENT.

El email sigue indicando de manera sorprendente que si bien el curso pasado 2017-18 fueron los 4 mejores expedientes de la facultad de programación para 4 alumnos de ESAT, este año (2018-19) lo han vuelto hacer al copar 9 de los 12 mejores expedientes de la Facultad, puesto que fueron 9 los estudiantes de ESAT matriculados en la universidad este año. Y lo que es todavía mejor, el email termina diciendo "And they have already got great jobs", es decir, todos ellos ya con buenos trabajos.

Felicidades pues a todo el equipo de ESAT VALENCIA, porque permite situar a nuestros chicos en los mejores rankings de la industria digital y eso es lo que mejora día a día la productividad y por ende la competitividad de nuestras empresas.

Lo que debemos hacer ahora es trazar planes de retención y atracción de ese talento mediante políticas de atracción de grandes empresas para nuestro territorio, como se han llevado a cabo en Canadá y en otras regiones de la Unión Europea.

Asimismo recordar que recientemente también se le otorgó el 3er premio de la GDWC a uno de los proyectos finales de la carrera de videojuegos del curso 2017/2018, denominado DEADLY BURRITO.

El GDWC es el Campeonato Mundial de Desarrollo de Videojuegos. Competición anual para desarrolladores de videojuegos independientes, estudiantes de desarrollo de videojuegos y cualquier persona interesada en el desarrollo de videojuegos.

Se consolidan también como el juego de hobby con el mayor número de votos! https://thegdwc.com/

Tienes toda la información del juego en https://thegdwc.com o en la página oficial del juego https://deadlyburrito.com

Esto no deja de ser una muestra más del alto nivel de especialización y profesionalización que ha alcanzado esta Escuela netamente valenciana, con clara vocación internacional, que ya ha recogido diversos premios de sus alumnos en la escena internacional como el Gold Award del Festival de Cine independiente de los Ángeles y posteriormente el de Canadá.

ESAT Valencia se ha convertido en la respuesta más especializada para estudiar videojuegos en España, repuesta a la necesidad urgente de digitalizar e internacionalizar a nuestros jóvenes en el ámbito del desarrollo y creación de contenidos digitales, especialmente en Arte para Videojuegos, Programación de Videojuegos y Diseño de Videojuegos; sin olvidar el programa de Arte y Diseño, que trabaja de manera transversal la creatividad orientada a lo digital. El Diseño Interactivo Digital tiene gran demanda por parte de la industria y el marketing. La necesidad de frontend developers, full stacks designers y especialistas de UX/UI (Usabilidad y User Interface) es imprescindible para la creación de market places y otras apps de consumo para nuestros dispositivos.

Cubrir la carencia de mano de obra cualificada en el mercado especializado del contenido digital, siempre con el aval educativo y de prestigio internacional de universidades británicas de referencia, es el objetivo primordial de ESAT.

El arte digital, el diseño y la tecnología son el fundamento de la formación de ESAT, profundizando en los aspectos más relevantes de cada área y con las mejores herramientas de desarrollo.

"Falta mano de obra cualificada en el sector digital con habilidades de trabajo en equipo y que domine perfectamente el inglés" , nos indica el responsable del programa de Arte para Videojuegos Daniel Argudo.

ESAT imparte 3 HND's (Higher National Diploma), titulaciones técnicas superiores oficiales británicas de 120 créditos ECTS, y con nivel 5 en el EQF (European Qualifications Framework), relacionadas con el sector digital y con progresión a universidades de Reino Unido, para obtener en un solo año, el Grado Bachelor's Degree, titulación británica universitaria de 180 ECTS.

Las especialidades que se pueden estudiar en ESAT Valencia, con finalización opcional a Grado Bachelor en Reino Unido son:

- HND in Computing (Programación de videojuegos)

- HND in Computer Game Animation (Arte para videojuegos y animación )

- HND in Art & Design (Arte y Diseño).

El estricto control de calidad del sistema de educación británico ha permitido mantener el nivel de calidad de un college británico, convirtiéndose en la Escuela técnica en la que a todos nos hubiese gustado formarnos, con profesionales de prestigio y en activo y planes de estudio adaptados a las competencias que la empresa necesita. Todo esto bajo una actualización constante de programas y su impartición por profesionales en ejercicio de su especialidad.

"Sus alumnos trabajan ya en las mayores multinacionales a nivel mundial de la industria digital y del desarrollo de videojuegos y cine de animación".

"La innovación digital es seña de identidad en ESAT, siendo academical partner de universidades referentes en este sector como Sheffield Hallam, Teesside University, Coventry University y Northumbria University" nos indica Gustavo Aranda responsable de Programación de Videojuegos y del Departamento de Relaciones internacionales de ESAT.

Según los últimos estudios de la Comisión de la Unión Europea faltarán casi un millón de puestos de trabajo relacionados directamente con las competencias digitales antes de 2020 y según el informe "Going Digital" de la OCDE (Marzo 2019).

"El 40% de los puestos creados en los últimos años están relacionados con las tecnologías digitales. La industria demanda competencias de innovación digital para sus nuevos puestos, la transformación a online de todos sus procesos exige formar a nuestros jóvenes al más alto nivel, en cuanto a innovación digital se refiere, si queremos mejorar nuestra competitividad respecto a los nuevos mercados emergentes. Esta es la razón que ha llevado a ESAT a tomar este camino diferente al del resto de propuestas formativas que hay en nuestro país. Es el motivo de nuestro marcado cariz internacional y es el motivo de nuestro éxito", nos comenta su director general Jaime Torres.