La Universitat Jaume I, entre les millors universitats del món

La universitat pública de Castelló és una de les 17 universitats espanyoles que es troben entre les primeres 600 universitats del món segons l'Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019, elaborat per la Jia Tong University de Xangai a partir de l'anàlisi de 20.000 institucions d'ensenyament superior i considerat internacionalment com l'indicador d'universitats més prestigiós.

L'UJI destaca especialment en el nombre d'investigadors i investigadores altament citats seleccionats pel nombre total d'articles, així com en la ràtio per professorat de producció científica per damunt de la mitjana del sistema universitari valencià.

Una universitat de prestigi



La Jaume I és una universitat de proximitat, caracteritzada pel tracte personalitzat, l'agilitat dels procediments administratius i un significatiu nivell de participació dels seus membres en la vida universitària, gràcies entre d'altres factors a una població de còmodes dimensions –al voltant dels 15.000 estudiants– i un campus integrat, d'instal·lacions modernes, funcionals i sostenibles.

La relació de proximitat que existeix a la Universitat Jaume I entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària permet assolir un nivell docent d'excel·lència, que garanteix també un model educatiu clarament definit, basat en la formació al llarg de tota la vida, la formació integral de la persona i la participació activa en el progrés social sobre els valors de la convivència pacífica, justa, solidària i respectuosa amb el medi ambient.

Curs 2019/2020



Per al curs 2019/2020 la Jaume I ofereix 32 estudis de grau, 4 dobles titulacions internacionals, 41 màsters universitaris, 21 programes de doctorat i més d'un centenar de cursos de formació continuada.

Així mateix, l'UJI es distingeix per la vocació d'internacionalització de la seva activitat, fruit de la necessitat d'obertura al món que caracteritza a les joves universitats europees i de les necessitats socioeconòmiques del territori valencià, per això ofereix als seus estudiants programes d'intercanvi en els quals cada any participen més de 600 persones dels cinc continents.