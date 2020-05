Bon Profit, la mejor carne ecológica de València

Ofrecer productos tan importantes para la alimentación como la carne no es solo una profesión, sino una responsabilidad. Por ello, en la carnicería Bon Profit trabajan día a día con una máxima: brindar el mejor producto cárnico ecológico certificado acompañado del trato más profesional, así como de los más altos niveles de calidad en cada etapa del proceso de producción, desde las ganaderías hasta las mesas de sus clientes.

Así, en Bon Profit seleccionan las mejores carnes ecológicas para prepararlas con el máximo cariño y esmero, cumpliendo con sus principios característicos, como la alimentación saludable, la ganadería sostenible y el comercio justo. De este modo, su amplio catálogo de productos incluye, además, surtidas variedades ecológicas especiales seleccionadas para los paladares más exigentes con las mismas garantías de la ganadería ecológica. Pero, ¿qué ventajas ofrece este tipo de carne?

Beneficios de la carne ecológica

La carne ecológica aporta numerosos beneficios al medio ambiente.



Desde el punto de vista organoléptico -es decir, de la percepción sensorial-, los productos cárnicos ecológicos poseen una carne más cuajada de la que se desprende menos agua, un color más intenso debido al tipo de alimentación del animal y son mucho más sabrosos.

Atendiendo a razones sociales, este tipo de alimentación supone un gran apoyo a las granjas locales y, dentro de estas, aquellas que son ecológicas. Estos espacios son rentables cuando se trata de pequeñas explotaciones gestionadas, habitualmente, por empresas familiares. Y es que, este tipo de industria rural ayuda a la revitalización de los pueblos y comarcas de interior, promoviendo una red económica alejada de las grandes urbes. Así, al comprar carne ecológica también se contribuye al fortalecimiento de esta red que promueve los núcleos rurales y hace de la vida en el campo un medio más sostenible.

Es, precisamente, desde la esfera de la sostenibilidad donde este tipo de producto desempeña un rol más determinante. La producción de carne ecológica conlleva la adopción de prácticas sostenibles. En el caso de las granjas ecológicas, se cumple el ciclo de la materia. Es decir, los animales se alimentan de hierba o cereales obtenidos de un sistema de agricultura ecológica, que se fertilizan y crecen con el mismo estiércol producido por las reses y que, a su vez, regenera el suelo de forma natural. Por el contrario, las granjas industriales alimentan a sus animales con productos obtenidos de campos extensivos de grano, acumulando un excedente de estiércol contaminante no solo para el suelo, sino también para el aire o los acuíferos.

Los animales son, en última instancia, la gran baza de esta producción más respetuosa con el medio ambiente y con su calidad de vida. Y es que, en Bon Profit se trabaja siguiendo una premisa clave: criar animales sanos y felices. En este tipo de industria los animales disponen de grandes espacios donde pastar al aire libre, alimentándose de forma natural. Allí viven el mayor tiempo posible y se reduce al mínimo su estrés, por lo que, entre otros aspectos, se evita que disminuyan sus defensas. Esto no sería posible si no se respetasen las exigencias de calidad de vida, transporte y sacrificio de los animales. Esto no responde únicamente a una mejora de la calidad de la carne, sino también a una razón de ética animal.

¿Cómo garantiza Bon Profit la producción sostenible?



Desde la carnicería ecológica Bon Profit promueven una alimentación sana y equilibrada. Para ello, sus carnes ecológicas poseen múltiples propiedades: están libres de antibióticos, hormonas de crecimiento y manipulación artificial y sus animales están criados de forma natural, sin ser sometidos a inseminaciones artificiales, según marca la normativa de diferentes consejos reguladores de agricultura ecológica.

Además, sus productos cuentan con el certificado ecológico correspondiente que garantiza el cumplimiento de los máximos criterios de calidad.

Pioneros valencianos en carne ecológica



La carnicería Bon Profit destaca, además de por la calidad de su producto, por el trato inmejorable que ofrece a sus clientes. Asentada en el puesto 83 y 84 del Mercado de Ruzafa, son un ejemplo de comercio de proximidad. Aconsejan sobre tipos de corte o platos de cocina y disponen de especialidades para todas las edades. Desde los más pequeños, para los que recomiendan trucos para hacer papillas con pavo o pollo sin piel, por ejemplo, hasta los más mayores, a los que ofrecen carnes tiernas y sanas.

En el caso de las personas adultas o deportistas, Bon Profit ofrece carnes bajas en grasa, así como chuletones o entrecot o, por otro lado, hamburguesas, salchichas o fajitas para los adolescentes.

Así, desde hace cinco años, cuando abrieron su tienda en el céntrico mercado, se consolidaron como pioneros en València respecto a la producción y venta de carne ecológica. Además, cuentan con un servicio de reparto domiciliario para los vecinos de València y municipios próximos con una entrega gratuita en compras superiores a 80 euros.

Tramitar los pedidos es muy sencillo, pues basta con seleccionar los productos a través de su página web, por vía telefónica en el número 622 937 212 o, por último, mediante la dirección de correo electrónico clientes@ecobonprofit.com.