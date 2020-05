Metric Salad, especialistas en transformación digital

En un momento en el que, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ha aumentado la demanda en áreas de ecommerce y digitalización, la experiencia de Metric Salad, auténticos "artesanos digitales" se convierte en una ayuda fundamental para Pymes.

Si algo hemos aprendido con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es que la digitalización ha venido para quedarse. Metric Salad, consultora valenciana especializada en transformación digital, ayuda a una Pyme a transformarse desde el conocimiento de su negocio, de la competencia y de la realidad tecnológica. Como ellos mismos se definen son auténticos "artesanos digitales".

Jorge Serrano, director de I+D de Metric Salad explica que, en el ámbito de la consultoría, la crisis sanitaria ha aumentado la demanda en las áreas de e-commerce y digitalización, pues "en general, mucha mediana y pequeña empresa ha buscado cómo transformarse rápidamente y de forma económica".

Tal y como señalan desde Metric Salad, actualmente hay falta de conocimiento en el mercado: "algunas empresas consideran que la transformación digital es, simplemente, montar una tienda online" a lo que añade "pero la realidad es más compleja, hay que pensar de forma sostenible, en distintas dimensiones, y eso significa pensar en el día después, y en el año después". Según Jorge Serrano "el teletrabajo se ha demostrado útil y factible, lo que cambia es la gestión de la información. En cuanto a la venta y la promoción online, se mezcla con la servitización, es decir, una serie de servicios que se relacionan con la vida útil del producto una vez ha sido adquirido y permite, a la Pyme, diferenciarse de su competencia".

Este consultor tiene claro que las Pymes deben entender que la transformación digital sí está a su alcance, ya que "transformarse digitalmente no es algo únicamente circunscrito al ámbito de grandes empresas con robots, logística y millones de inversión" a lo que añade "no hay Pyme que no pueda cambiar su modelo de negocio o sus procesos, si sale de su zona de confort".

De hecho, Jorge Serrano pone como ejemplo un caso que les ocurrió en Metric Salad "comenzamos a trabajar con una Pyme de dos personas, hablando de cómo cambiar, no sólo lo que hacía, sino cómo lo hacía" a lo que añade "este trabajo se convirtió en una colaboración a través de un proyecto europeo de varios años, cientos de miles de euros y un desarrollo industrial ecológico e integrable con Internet of Things y Smart Homes, nunca antes visto en el mercado".

¿Qué ofrece Metric Salad a una Pyme para abordar su relanzamiento?

Esta consultora, especialista en hacer "un traje digital" a medida de cada Pyme, enumera los aspectos fundamentales que trabajan para conseguir la transformación digital de una empresa.

- Ideamos modelos de negocio para nuestros clientes desde una fundamentación humanística basada en datos, y les acompañamos aportando ideas, creatividad y tecnología en las diferentes áreas como son: análisis de mercados, desarrollo de webs y apps, programación a medida, e-commerce, e-marketing, gestión documental, comunicación, e-learning y/o transformación del empleado.

- Trabajamos para Pymes y multinacionales. ¿Qué tienen en común? Que ambas necesitan saber que más allá de un producto viable mínimo, hay que generar una experiencia viable mínima, y a partir de ahí mejorar de forma sostenible.