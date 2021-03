Sense desfilades de les confraries de Setmana Santa i amb la impossibilitat de celebrar la Pasqua amb familiars i amics, el període festiu que s’obri aquest cap de setmana serà molt diferent del que somiem. També en el referent turístic de la Ribera: Cullera. En són molts els condicionants. Amb els carrers i les places pràcticament deserts de desfilades processionals i sense celebracions públiques, la Setmana Santa es limitarà a actes litúrgics a l’interior de les esglésies. I el sector turístic haurà de recórrer a la imaginació.

La necessitat de poder rellançar el turisme durant aquesta Setmana Santa ha obligat molts propietaris d’establiments hotelers i gestors de lloguers d’apartaments turístics a esprémer la imaginació per tal de captar el turisme autonòmic. L’objectiu és animar a qui es trobe aquests dies a la Comunitat Valenciana a retrobar-se amb el bon clima i una de les millors platges del Mediterrani.

Els empresaris locals del sector turístic han hagut d’incrementar la seua oferta, especialment digital, amb la finalitat de promocionar el turisme autòcton, que sempre ha sigut un dels motors econòmics més importants que impulsen l’economia de Cullera. Davant de la prohibició d’eixir i entrar a la Comunitat Valenciana des d’altres comunitats autonòmiques, es treballa per promocionar el turisme més pròxim. La ciutat convida els visitants a reviure records d’uns altres temps en una platja familiar que sempre ha resultat molt acollidora per als valencians, als quals, a més, s’ofereix una oferta gastronòmica molt arrelada a la cuina tradicional.

La campanya de captació dels establiments turístics de la localitat de Cullera també busca suport en la campanya institucional, dissenyada per la Conselleria de Turisme i dirigida a les xarxes socials, per a captar turistes amb imatges gratificants de la Comunitat Valenciana i curts promocionals.

La Pasqua de 2021 serà molt diferent, fins i tot, de la de 2020, que es va viure en confinament. Ara es pot eixir de casa, encara que l’adopció de les restriccions sanitàries dictades per la Generalitat i el Ministeri de Sanitat impedeixen desenvolupar una Setmana Santa i Pasqua com la coneixíem fins que va irrompre la pandèmia. Els efectius de la Policia Local mantindran un dispositiu de control en els accessos a Cullera per a garantir el compliment de les normes.

El costum d’agafar el cabasset i passar el dia al camp amb la família i els amics per a menjar-se la mona de Pasqua haurà d’adaptar-se a les directrius sanitàries promogudes per a frenar el desenvolupament d’una quarta onada de contagis. L’obligatorietat de no mantindre reunions de més de quatre persones en espais públics i les reunions en els domicilis limitats al nucli dels convivents impedeixen en tots els casos que els amics es reunisquen a les cases de camp, com és tradició a la Ribera Baixa, per a esmorzar, cuinar una paella i menjar-se la mona de Pasqua.

Empinar el catxerulo serà cosa de pares i fills, sense que s’hi puguen sumar més familiars. Les restriccions faran també que les jornades llargues de Pasqua al camp s’hagen de veure reduïdes pel toc de queda, que afectarà aquells que allargaven el dia i s’hi quedaven a sopar. A les deu de la nit, tots haurem d’estar a casa.

Potser, aquesta vegada sí, haurem de recórrer a aquella cançó popular que deia “El dia de Pasqua Pepito plorava...”, i no serà només perquè “el catxerulo no se li empinava”, sinó perquè les festes primaverals del 2021 no seran en absolut per a recordar. O tal vegada sí, perquè no deixaran de ser històriques i, per això, inoblidables. Tot dependrà de la imaginació i de la resignació amb què s’aborde aquest període.

La intranquil·litat del sector turístic, marcada per les restriccions de la pandèmia, la caiguda de reserves en hotels i restauració i la incertesa creada pel procés de vacunació, que podria allargar l’eixida d’aquesta greu crisi sanitària, deixa els professionals del sector en una situació molt incòmoda que, a més, s’agreuja per les restriccions imposades a la mobilitat durant la Setmana Santa i Pasqua.

Els hotels han confirmat a Levante-EMV que les reserves són pràcticament nul·les i han arribat marcades principalment pel tancament de fronteres, així com el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana. A aquesta falta de reserves, cal afegir que, inicialment, les previsions meteorològiques no són les òptimes per a poder gaudir del turisme de sol i platja, el principal al·licient de Cullera. Aquesta previsió meteorològica negativa condueix, segons els responsables dels hotels locals, al fet que els ciutadans no s’animen a tramitar les seues reserves. Tot i això, mantenen l’esperança que puguen activar-se a última hora amb un canvi en les previsions meteorològiques.

Entre els hotelers mateixos es percep resignació. Alguns d’ells recorden que tampoc és la primera vegada en els últims anys que la Setmana Santa no és tan positiva com s’esperava per la mala meteorologia. El problema d’enguany és que plou sobre mullat.