Sanitat ha registrat 311 contagis nous de coronavirus confirmats mitjançant una prova PCR o un test d’antígens. Amb aquestes últimes dades de covid a la Comunitat Valenciana, la xifra total de positius a escala autonòmica ja és de 386.772 des de l’inici de la crisi sanitària.

La província de Castelló ha registrat 32 casos nous, per la qual cosa el total de casos a la província ascendeix a 39.560. Alacant, per la seua banda, suma 71 casos (145.318 en total). La província de València és la que més casos ha registrat aquest dijous, amb 208 contagis nous de SARS-CoV-2.

En aquest moment, hi ha 379 persones ingressades als hospitals valencians per coronavirus: 23 a la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 171 a la província d’Alacant, 34 d’ells a l’UCI; i 185 a la província de València, 34 d’ells en UCI. En total, les unitats de cures intensives tenen 76 pacients en estat més greu per covid.

A més, els hospitals valencians han comptabilitzat 178 altes a pacients amb coronavirus. Així, ja hi ha 387.516 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Aquest dijous, Sanitat ha registrat 6 morts més per coronavirus, amb la qual cosa el total de valencians i valencianes als quals ha matat el virus des de l’inici de la pandèmia és de 7.203: 785 a la província de Castelló, 2.741 a la d’Alacant i 3.677 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.522 casos actius, xifra que suposa un 0,88 % del total de positius.

A les residències s’han detectat quatre contagis nous entre residents i dos entre treballadors; a més, han mort dos interns. Pel que fa als brots, Salut Pública ha registrat 10 focus amb 49 afectats.