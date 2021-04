L’anunci de la limitació de la vacuna d’AstraZeneca només per als majors de 60 anys deixa en l’aire la immunització completa de quasi 200.000 valencians i valencianes que han sigut inoculats amb el fàrmac d’Oxford des que va començar a injectar-se a principis de febrer.

Entre els col·lectius que han rebut aquest fàrmac hi ha el sector educatiu, amb quasi 150.000 empleats, personal sociosanitari com fisioterapeutes o farmacèutics, el personal d’emergències entre el qual es troba la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, així com els cuidadors no professionals. De moment, no hi havia cap segona dosi inoculada, ja que, entre les dues, han de passar entre 10 i 12 setmanes i les primeres injeccions es van fer al febrer.

En total, des de la Conselleria de Sanitat confirmen que han rebut aquesta vacuna 277.000 persones. No obstant això, no totes elles estarien excloses de rebre la segona dosi, segons els criteris actuals fixats pel Consell Interterritorial, ja que, en els últims dos dies, s’han citat quasi 90.000 persones de 65 i 64 anys que sí que tindrien assegurada la recepció d’AstraZeneca/Oxford com a pauta completa.

A més d’aquestes, caldria restar del total de persones que esperen la segona dosi amb aquest fàrmac aquelles persones que superaven els 60 anys i van ser inoculades amb aquest en campanyes de vacunació massiva. Entre aquestes persones hi ha el personal educatiu o el d’emergències que supere aquesta edat. Així, la xifra podria reduir-se per davall dels 200.000.

D’altra banda, ahir va continuar la segona jornada de vacunació per edats amb AstraZeneca. Després dels problemes de dimarts, amb cues i retards en alguns hospitals de campanya com el de La Fe, on al matí va caure el sistema informàtic de registre, ahir es va viure una jornada més tranquil·la i més àgil. El reforç de la vacunació va permetre més celeritat i que no hi haguera retards.

En total, 20 punts de vacunació en el cas de La Fe perquè foren vacunades més de 3.000 persones en tot el matí i que es van sumar als més de 5.000 que es van immunitzar durant la jornada anterior. De fet, des del departament de La Fe van indicar que, a diferència del dia anterior, només es van posar en la fila aquelles persones que tenien cita en els minuts següents per a evitar aglomeracions. També s’hi van col·locar cintes i tanques per a ordenar les cues.