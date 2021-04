L'incessant pas de vehicles pel centre històric de Xàtiva va sorprendre els integrants del Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural, una entitat que vetla per la preservació dels béns arquitectònics de la C. Valenciana. El seu president, César Guardeño, va passejar pel centre històric de Xàtiva i va lamentar l'incessant pas de vehicles: «Crec que en els últims temps l'Ajuntament ha convertit en zona de vianants zones com la plaça del Mercat, però s'hauria d'anar més enllà. És inconcebible que hi haja tant de trànsit, amb cotxes circulant a velocitats de fins a 40 quilòmetres per hora en carrers on quasi no hi ha voreres».

El portaveu de l'entitat va comentar que «altres ciutats desenvolupen el que es coneix com a urbanisme de guerrilla. A València, per exemple, hi ha llocs on la velocitat màxima és 20 quilòmetres per hora i on la prioritat no és el cotxe, sinó el vianant. Crec que aquest seria un bon exemple per a desenvolupar a Xàtiva».

«Parlem de la ciutat dels papes. Crec que junt amb Sagunt —i després de València— és la ciutat més important a escala patrimonial de la Comunitat Valenciana. I no exagere», va argumentar l'especialista.

«Les possibilitats d'una ciutat com aquesta no s'estan explotant com hauria de ser. Crec que cal entendre el patrimoni de manera global. Parlem d'una senya d'identitat. Els edificis històrics que hi ha a Xàtiva són de tots els valencians i s'haurien de cuidar. No parle només per l'actual Administració, també per les anteriors», va declarar César Guardeño.