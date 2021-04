La Comunitat Valenciana ha administrat un total d’1.197.718 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 141.074 a Castelló, 434.251 a Alacant i 622.393 a València. Han rebut les dues dosis 298.243 persones.

A més, s’han notificat 220 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 387.823 persones. Per províncies, 25 a Castelló (39.741 en total); 65 a Alacant (145.638 en total) i 130 a la província de València (202.443 en total). Encara hi ha un cas sense assignar.

Des de l’última actualització s’han registrat 197 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 388.538 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 40.063 a Castelló, 145.418 a Alacant i 203.002 a València; a més, n’hi ha 55 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 322 persones ingressades: 26 a la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 133 a la província d’Alacant, 24 d’ells a l’UCI; i 163 a la província de València, 32 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 5 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.241: 789 a la província de Castelló, 2.752 a la d’Alacant i 3.700 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.512 casos actius, la qual cosa suposa un 0,88 % del total de positius.