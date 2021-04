Revaloritzar “l’economia del criar, cuidar i curar”, posar en ordre els serveis socials, garantir un servei “pròxim, amb instal·lacions adequades i personal suficient”, comptar amb una xarxa a tota la Comunitat Valenciana i deixar de veure els serveis socials com una despesa, “perquè són una inversió”. Aquest és l’objectiu.

El Botànic va començar la seua marxa en 2015 amb el compromís de rescatar persones i va iniciar les seues actuacions en la cartera d’ajudes i de prestacions (renda valenciana d’inclusió, ajudes de la Llei de dependència, equiparació de famílies nombroses amb monoparentals...).

Després, el treball es va centrar a detectar les deficiències en uns serveis socials “que no tenien ordre ni concert” i, ahir, el Consell va presentar el pla valencià d’infraestructures de serveis socials 2021-2025 “Convivint”, el qual suposa potenciar la xarxa amb la construcció de centres nous, la reforma dels que ja hi ha, la creació de places noves i també de llocs de treball, amb el compromís que tots els departaments i les zones de la Comunitat Valenciana compten amb els recursos necessaris en majors, diversitat funcional, salut mental, infància i violència de gènere.

El repte no és fútil i suposa una inversió de 561 milions (amb fons europeus, autonòmics i municipals) per a dur a terme 247 actuacions i crear 3.500 llocs de treball directes. La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va presentar ahir el pla al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El doble de centres de majors

En l’àmbit de les persones majors, el pla preveu 100 actuacions i una inversió de 279 milions, que permetran duplicar el nombre de residències públiques i multiplicar per 12 els recursos d’atenció diürna, a més d’instal·lar punts d’atenció de proximitat en el món rural, que consistirà en un centre de dia amb extensions que seran gestionades pel mateix personal, la majoria dels quals se situaran a la província de Castelló.

El pla preveu una inversió de 81 milions destinats a 27 actuacions en l’àmbit de la diversitat funcional, la qual cosa permetrà duplicar el nombre de recursos públics fins a arribar a les 17 residències i els 10 centres de dia o ocupacionals.

La inversió en actuacions en centres per a persones amb problemes de salut mental serà de 74 milions, la qual cosa suposarà multiplicar per quatre el nombre de centres públics i garantir l’existència d’un recurs d’aquestes característiques en tots els departaments de serveis socials.

El pla “Convivint” també preveu una aposta per millorar la xarxa de centres d’atenció diürna destinats a la infància i l’adolescència més vulnerable, amb 20 centres nous, la majoria dels quals se situaran a la província d’Alacant, on hi ha més falta d’aquesta mena de recurs.

La xarxa per a dones víctimes de violència de gènere rebrà una inversió de 3 milions d’euros per a la posada en marxa de 6 recursos nous, i també hi ha prevista una inversió de 96 milions d’euros per a actuacions en 57 centres destinats a dignificar les instal·lacions que ja estan en marxa en els diferents àmbits dels serveis socials.