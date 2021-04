La Universitat Politècnica de València (UPV) encara, a partir de hui, dues setmanes de campanya electoral, amb tres candidats que tenen la vista en el pròxim 4 de maig, quan podria conéixer-se qui prendrà el relleu al rector actual, Francisco Mora —que no pot optar a la reelecció després de dues legislatures—, o si serà necessària una segona volta.

Si bé alguns aspirants fa setmanes que presenten els seus projectes en diferents pàgines web, plataformes i xarxes socials, ara, els catedràtics José Manuel Barat, José E. Capilla —ambdós, fins ara, vicerectors— i Ángel Ortiz ja poden demanar el vot directament i exposar els seus programes electorals.

Això sí, la campanya està marcada irremeiablement per la pandèmia, motiu pel qual no hi haurà actes importants en què puguen concentrar-se desenes de persones. Com reconeixen els diferents equips dels aspirants, això es traduirà en trobades en línia i activitats en les xarxes.

De fet, la votació serà, per primera vegada, telemàtica, com expliquen des de la UPV, per mitjà de la intranet de cada usuari, amb la clau d’accés personal. El sistema ha sigut desenvolupat per la Universitat i una empresa externa; el sistema també serà auditat per una altra empresa.

Quasi 31.500 votants

Cal recordar que la situació generada en aquestes eleccions va ocórrer, per última vegada, a la UPV, fa 12 anys, quan Juan Juliá va ser triat rector després de véncer a Elías de los Reyes. En els dos comicis posteriors, Francisco Mora va ser l’únic candidat, per la qual cosa no va haver-hi rivalitat durant la campanya ni una competitivitat com l’actual. D’acord amb les normes establides per la Junta Electoral de la UPV, la universitat disposa d’espais en què es podran veure cartells electorals, a més d’establir falques en la ràdio universitària.

Així mateix, es planteja, almenys, un debat electoral oficial entre els tres candidats. A més, la Junta Electoral ha acordat un pressupost màxim global per a totes les candidatures de 15.000 euros, que oscil·larà entre 3.000 i 4.500 per a cada una.

En total, poden votar a la UPV 31.496 persones: 1.467 professors, funcionaris i doctors (una part del PDI); la resta del PDI (1.414 votants); 26.707 estudiants (19.768 de grau, 4.934 de màster i 2.005 doctorands) i 1.908 treballadors d’Administració i Serveis (PAS). A la universitat, l’elecció és directa, el sufragi universal lliure i directe, i l’escrutini mitjançant vot ponderat. Així, el resultat final és la suma d’un 54 % de l’elecció dels funcionaris i doctors, un 15 % de la resta del PDI, un 10 % del PAS i un 21 % del vot de l’alumnat.