Les restes de dos veïns de Port de Sagunt i Canet d’en Berenguer, represaliats pel franquisme, van ser entregades a les seues famílies dissabte passat, 17 d’abril, en un acte d’homenatge que es va celebrar al cementeri de Paterna, el mateix lloc on van ser afusellats i en què es troba la fossa 127, en la qual estaven enterrats fins ara.

El nebot d’Antonio Reche Castelar i familiars del caneter Román Ibáñez Salvador van poder, per fi, donar-los una sepultura digna després d’un emotiu acte de lliurament dels 17 cossos exhumats i identificats. En aquest, un conjunt de cordes, tabal i dolçaina va ambientar amb música les paraules que alguns familiars van dedicar als seus. També es va recordar aquelles víctimes els cossos de les quals encara no han pogut ser recuperats ni identificats mentre les seues famílies continuen a l’espera de poder-los enterrar dignament. Poemes, himnes i cartes van ser protagonistes d’alguns dels moments més emotius d’un acte amb molta participació.

A la cerimònia van assistir l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el de Canet, Pere Antoni Chordá, acompanyats del regidor de Memòria Històrica i Democràtica de Sagunt, Guillermo Sampedro, i els regidors de Canet César Gargallo i Antoni Antoni.

L’acte, organitzat per l’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 127, va comptar també amb la presència de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, així com de nombroses autoritats i alcaldes i regidors dels pobles i ciutats d’on eren originaris nombrosos represaliats.

L’alcalde de Sagunt s’ha referit a aquest homenatge com “un acte de justícia” i ha recordat que, durant més de 80 anys, les famílies de les persones que van ser afusellades en el lloc “han hagut d’esperar per a poder tindre les restes dels seus familiars per a poder donar-los sepultura de la manera que ells estimen oportuna”.

“Això és precisament el que busquem amb aquests actes de memòria. Recordem que parlem de 17 famílies que ara han pogut trobar aquestes restes i, d’alguna manera, tancar aquest capítol cruent de la història de les seues famílies”, ha manifestat l’alcalde, que ha apuntat, a més, que “queden encara centenars de famílies que continuen buscant les restes dels seus familiars”, a les quals és “imprescindible” continuar ajudant des de les administracions “perquè també puguen, per fi, dir que hi ha hagut justícia”.

Després de l’homenatge, el nebot d’Antonio Reche va traslladar les seues restes a Santa Pola perquè reposen en pau dignament al costat de la resta de la seua família, originària d’aquest municipi alacantí.

El cementeri de Paterna va ser escenari d’afusellaments massius i execucions sumàries arbitràries fins a 1956. Milers de persones opositores al franquisme, almenys 2.238, van ser represaliades i enterrades en fosses en un paratge que tristament rep el desgraciat epítet del “paretó d’Espanya”. Entre elles hi ha diversos saguntins i saguntines procedents de tots dos nuclis urbans.

És per això que, divendres passat, la Junta de Govern Local va aprovar adherir-se al projecte de l’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 95 per a instar la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica a fer-se càrrec de la intervenció d’aquest enterrament, on hi ha les restes de sis veïns més del municipi, per a l’exhumació, identificació i posterior inhumació dels cossos.