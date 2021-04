Tornada a la situació anterior. Europa avala la vacuna de Janssen contra el coronavirus i considera que és segura malgrat trobar relació amb uns certs trombes. Igual que va succeir amb AstraZeneca, les autoritats europees demanen que comence a subministrar-se immediatament el sèrum de dosi única de Janssen que permet immunitzar els pacients amb només una punxada. El Ministeri de Sanitat i la Comissió de Salut Pública ja han donat també llum verda a la distribució del fàrmac contra el coronavirus i ja s’està repartint entre les comunitats autònomes perquè comencen a administrar-lo immediatament.

De moment, es tracta de només 150.000 dosis d’aquesta vacuna de Janssen però Europa en rebrà 200 milions al llarg dels pròxims mesos, dels quals 20 aniran a Espanya i 2 a la Comunitat Valenciana.

Reorganització de les estratègies de vacunació

Janssen s’incorpora als programes de vacunació. Ja en són finalment quatre les vacunes que s’utilitzaran a partir de hui mateix a la Comunitat Valenciana. Janssen, Pfizer, Moderna i AstraZeneca. L’arribada d’aquesta nova vacuna de dosi única suposa de nou un revulsiu als plans de vacunació.

Res canvia per als majors de 80 anys. Ja han rebut la primera dosi de Pfizer o Moderna i s’està completant la segona dosi.

Entre els menors de 70 i majors de 60 tampoc cal esperar grans canvis de moment. Fins ara és l’únic grup d’edat per al qual es recomana la vacuna d’AstraZeneca.

On sí que hi ha canvis és en el grup d’edat comprés entre els 70 i els 79 anys. La vacuna de dosi única de Janssen començarà a administrar-se a aquests pacients. L’objectiu és completar, com més prompte millor, la immunització d’aquest col·lectiu. Per a això, els plans de vacunació inclouen una estratègia dual entre els majors de 70 i menors de 79. Es continuaran administrant també la vacunes de Pfizer i Moderna.

Resta de grups

Una vegada que es complete la immunització dels majors de 60 amb AstraZeneca i de 70 amb Pfizer, Moderna i, ara també, Janssen, Sanitat haurà de decidir si estén l’ús de la dosi única de Janssen als menors de 60 quan comence el seu torn de vacunació. En principi, l’únic sèrum que s’ha restringit a majors de 60 anys és el d’AstraZeneca.