Penélope es va divorciar fa un any i, des d’aleshores, no ha tornat a veure Stand i Mamba. Malgrat intentar-ho per tots els mitjans, no va poder evitar que el seu exmarit es quedara amb la custòdia de les seues mascotes, ja que els xips identificatius estaven a nom d’ell. El buit que ha quedat en la seua vida és “gegantesc”, ja que s’estimava els seus gossos “com si foren els meus fills”.

A Penélope Ortega, però, li van donar ahir “una notícia fantàstica”. Li van telefonar des de la protectora SOS Peludetes, on va adoptar a Mamba, per a injectar-li una dosi d’esperança: el Congrés va admetre a tràmit, dimarts passat, la proposició de llei de reforma del Codi Civil perquè els animals siguen considerats éssers vius en lloc de coses, i això obri la porta al fet que la justícia declare la custòdia compartida en cas de separació o divorci. Penélope ja compta els dies perquè siga efectiu el canvi i puga reclamar, almenys, la custòdia compartida dels seus gossos.

“Per descomptat, és un dia meravellós, ho celebrem perquè era una cosa molt esperada”, explica Amparo Requena, presidenta de la Secció de Dret Animal del Col·legi d’Advocats de València. “Encara que la consideració dels animals com a éssers vius estava ja recollida en la normativa europea i, per tant, era aplicable a Espanya, necessitàvem aquesta reforma del nostre ordenament jurídic, perquè era una assignatura pendent”, assenyala l’advocada.

“A la Secció de Dret Animal del Col·legi d’Advocats ens arriben bastants conflictes d’aquesta matèria quan hi ha una ruptura de parella. Veiem molts casos en què la titularitat de l’animal és d’un dels dos i, en realitat, la que es preocupava o es feia càrrec de l’animal era l’altra persona. Hi ha sentències que ja han reconegut la custòdia compartida, però s’ha barallat molt per a arribar a acords entre les parts”, assenyala Amparo Requena. Aquest és el cas de Penélope, que, després de divorciar-se, ho va intentar “tot” per a arribar a un acord amb el seu exmarit i gaudir de la custòdia compartida, però segons explica, ell es va aferrar al fet que era el propietari dels xips.

“Capacitat de sentir”

L’activista i advocada Amparo Requena considera que no tenia “cap ni peus que tractaren els animals com a coses, per fi deixen de ser-ho”, celebra. Requena explica que, amb aquesta protecció jurídica, “ara els animals són animals, és a dir, se’ls reconeix la capacitat de sentir i patir” i aventura que la nova normativa “canviarà moltes coses”.

A més de reconéixer la custòdia compartida de les mascotes, Requena assenyala que, per exemple, els animals ja no es podran embargar, ja que actualment el Codi Civil els considerava com a coses. Amb tot, tal com recorda, les mascotes “es podran continuar comprant i venent, perquè, evidentment, no s’equiparen a les persones, però sí que es reconeix que són éssers vius”.

Les protectores d’animals, com SOS Peludetes, també consideren que la nova llei serà un avanç significatiu. Toñi Bravo conta que s’han donat casos en els quals, després de la separació d’una parella, “li hem perdut la pista als animals adoptats, a pesar que fem un seguiment exhaustiu de tots, fins i tot passats sis o set anys”. La responsable de SOS Peludetes de Torrent lamenta que els animals “han sigut utilitzats en moltes ocasions per a venjar-se de la parella” i s’han donat casos d’extorsions emocionals, en què “s’amenaça l’altra persona de portar l’animal a la gossera si no se’l quedaven, per posar un exemple que hem viscut”.

El sofriment és una cosa que coneix de prop Penélope. “Des que vaig perdre els meus gossos, ho he passat molt malament. Jo els he criat, els he portat al veterinari i he passat 24 hores amb ells si feia falta. Quan, de sobte, me’ls llevaren, va ser molt dur”, assegura la jove. Ara la llei està de la seua part.