La Diputació de València ha destinat 360.000 euros al programa de subvencions per a activitats, adquisició d’instruments i concerts de clàssica, cambra i piano, unes ajudes que, per a la corporació provincial, “no tenen punt de comparació en altres províncies” i que fan de la música “un dels actius culturals amb més potencial en terres valencianes i a escala europea”.

Ara, a més, els antics programes “Retrobem la nostra música” i el d’adquisició d’instruments conflueixen en una única marca, “València és música”, tant per a ajudes i subvencions com per a la promoció d’activitats musicals de tota naturalesa, siguen de producció pròpia o compartida amb altres institucions.

El passat 8 d’abril, el Butlletí Oficial de la Província va publicar la convocatòria d’ajudes específiques per a activitats de les agrupacions musicals, així com per a l’adquisició d’instruments. Es tracta d’una convocatòria dirigida específicament a corals, orquestres de pols i pua, grups de tabal i dolçaina i grups de dansa i rondalles, segons ha precisat la corporació provincial en un comunicat. Per a optar a les ajudes, s’ha estipulat un termini de presentació de sol·licituds que estarà obert fins al 30 d’abril.

Entre el conjunt de subvencions, s’hi destinarà un total de 360.000 euros, que podran dedicar-se a totes aquelles activitats musicals que s’ajusten als requisits i estiguen perfectament justificades abans del 2 de novembre. Així, cada agrupació musical podrà optar fins a un màxim de 900 euros, amb el compromís de celebrar algun concert en el qual hi haja programades obres de compositors valencians.

D’altra banda, es destinaran fins a 50.000 euros a l’adquisició d’instruments i seran subvencionables aquells de caràcter no fungible fins a un màxim de 800 euros. Els justificants de la celebració dels concerts i de l’adquisició d’instruments s’hauran de presentar de manera telemàtica abans del 2 de novembre.

En aquesta convocatòria del BOP i amb els mateixos terminis de sol·licitud i justificació, es publica, també, un apartat específic orientat a la promoció de concerts de música antiga i clàssica per a entitats localitzades a la província de València. El programa està dedicat tant a orquestres com a grups de cambra i piano i s’hi destinaran fins a un total de 50.000 euros.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha destacat que la institució provincial ofereix un conjunt d’ajudes i activitats musicals “sense punt de comparació en altres províncies” i que fan de la música “un dels actius culturals amb més potencial en terres valencianes i a escala europea”.