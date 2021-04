La Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d’una dona al Clot de Borriana, que va tindre lloc durant la vesprada d’ahir.

La Guàrdia Civil no ha donat a conéixer cap detall sobre com ha pogut produir-se el decés, encara que sí que es coneix la identitat de la víctima, que té 41 anys, i sobre la qual no constava cap denúncia per desaparició.

Els forenses han trobat signes d’escanyament en el cadàver de la dona que ha aparegut sense vida a la zona del Clot de Borriana. Així ho ha revelat aquest divendres l’autòpsia practicada a l’Institut de Medicina Legal de Castelló. Encara que, en un primer moment, no s’hi van apreciar signes evidents de violència i els investigadors van creure que la víctima, de 41 anys, podia haver mort per mort natural, l’anàlisi post mortem ha revelat que va morir per asfíxia.

En aquest moment, segons ha pogut saber aquest periòdic, no hi ha res que relacione l’homicidi de Borriana amb altres fets.

Aquest divendres, agents de la Guàrdia Civil han tornat al lloc del camí de la Mar de Borriana, on va aparéixer el cos sense vida de la dona, a la recerca de restes. La Unitat Orgànica de la Policia Judicial s’ha fet càrrec de la investigació del cas, el mòbil del qual es desconeix de moment.

Relacionar els tres casos és “precipitat i alarmista”

Dues dones més han mort escanyades, des de l’inici de l’any fins ara, a la Comunitat, encara que res relaciona, fins al moment, ni aquells dos casos entre si ni l’homicidi de Borriana. El 30 de gener va aparéixer sense vida, en una séquia de Silla, la jove Florina Gogos, de 19 anys, a escassos 800 metres de la zona on era prostituïda. L’última vegada que es va veure la jove va ser el 8 de gener, quan va pujar a un cotxe de color blanc. El Grup d’Homicidis de la Guàrdia Civil de València està seguint la pista del prostituïdor que va recollir Florina aquella vesprada i que, de moment, encara no ha pogut ser identificat.

A més, el Grup d’Homicidis de València investiga la mort d’Olga Pastor, de 43 anys, el cadàver de la qual es va trobar a principis d’aquest mes d’abril en una séquia de Massarrojos. La víctima, també escanyada, havia desaparegut tres dies abans de la troballa del cos. En aquest cas, els investigadors centren les seues perquisicions en l’entorn més pròxim de la víctima i estan tractant de confirmar tots els moviments, les telefonades i els missatges que, presumptament, va realitzar Olga al llarg del dissabte 3 d’abril i en les primeres hores de la matinada del diumenge 4, que és quan suposadament es va produir la desaparició, segons va denunciar en el seu moment el seu company de pis, amb qui compartia habitatge al barri valencià de la Torre.

Pel que respecta a la dona que va ser trobada morta ahir a Borriana, la Guàrdia Civil de Castelló està centrant les primeres investigacions en l’entorn familiar de la víctima, per a tractar de saber si tenia algun tipus de conflicte. En principi, totes les hipòtesis romanen obertes, encara que les fonts consultades per aquest diari insisteixen que, a priori, no hi ha cap indici que permeta relacionar aquest homicidi amb els anteriors, per la qual cosa, parlar de connexions, més enllà que en els tres casos les víctimes han sigut escanyades, és “precipitat, alarmista i temerari”.