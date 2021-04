El ple d’abril del Consell Valencià de Cultura (CVC) va aprovar, ahir, per unanimitat, una declaració que es fa ressò de la reivindicació històrica per al retorn de la Dama d’Elx a la ciutat il·licitana.

El CVC subratlla en el text que la localitat té unes “instal·lacions modèliques” per a preservar la peça “amb una garantia total”, com són el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx (MAHE) o el Museu Monogràfic de l’Alcúdia, i fins i tot ofereix la possibilitat de crear a Elx, en un futur, una subseu del Museu Arqueològic Nacional centrada en l’art ibèric.

La declaració fa un repàs de les vicissituds del descobriment del bust fins a arribar, l’any 1971, al Museu Arqueològic de Madrid, on es troba actualment.

La Dama d’Elx s’ha exhibit temporalment en dues ocasions a la ciutat: la primera, en 1965; i l’última, entre el 18 de maig i l’1 de novembre de 2006, amb motiu de la inauguració del MAHE.

“A Elx, el clam pel retorn definitiu del bust ibèric ha sigut constant i la declaració es fa ressò d’aquesta demanda, més encara quan la ciutat disposa d’unes instal·lacions modèliques que la podrien preservar amb total garantia: el MAHE o el Museu Monogràfic de l’Alcúdia”, indica el CVC.

El ple també va tractar i va aprovar ahir per unanimitat l’Informe sobre l’estratègia de la intel·ligència artificial (IA) de la Comunitat Valenciana, en el qual es fa un estudi dels seus objectius i riscos en el context socioeconòmic valencià actual.

El CVC reconeix l’interés extrem de l’estratègia de IA de la Generalitat però remarca també “la necessitat que es preserve el dret a la intimitat de les persones, que s’eviten els biaixos racials, de gènere, generacionals i socioeconòmics i la conveniència que s’establisca dins d’un ecosistema cibernètic”.

L’altre informe sotmés a debat tractava sobre els beneficis de la cultura en la salut de les persones, seguint les recomanacions de l’OMS. El treball, aprovat també per unanimitat, té una secció sobre els efectes psicològics de la pandèmia i un altre sobre l’art com a eina per a la salut.