Un home de 25 anys i de nacionalitat espanyola ha sigut detingut a Almussafes com a presumpte autor d’un delicte de lesions greus per imprudència greu i un altre per conduir amb temeritat manifesta. La investigació ha sigut coordinada per l’equip d’atestats de València, l’àrea d’investigació d’Almussafes i una patrulla i el cap de destacament de la Guàrdia Civil a Alzira. Després de la recopilació de testimoniatges, els agents creuen que el detingut conduïa amb les llums apagades i que, com a resultat de les seues accions, un menor de 15 anys va ser atropellat. També circulava amb el permís de conduir caducat i hauria abandonat el lloc del sinistre.

Després de veure’s obligat a detindre el vehicle pels danys patits, l’arrestat va acudir a la caserna d’Almussafes i va oferir versions contradictòries. A banda, va donar positiu per THC en el test de drogues al qual el van sotmetre els agents.

Posteriorment, es va prendre declaració a diversos testimonis i a la resta d’implicats i els responsables de la investigació, que van fer una inspecció ocular del lloc i dels vehicles sinistrats, van arribar a la conclusió que el detingut “conduïa amb les llums apagades i que, com a resultat del succés, hi ha un menor de 15 anys que es troba en estat greu”.

Finalitzades les investigacions, va ser detingut i, posteriorment, posat en llibertat com a presumpte autor d’un delicte de lesions greus per imprudència greu i un altre per conduir amb temeritat manifesta.

Les diligències van passar a la disposició del jutjat de guàrdia de Picassent.