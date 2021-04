La Conselleria de Sanitat confirma que està investigant un possible cas de la nova variant índia del coronavirus a València. Salut Pública ha informat que es tracta d’una dona que ara mateix està ingressada i aïllada a l’Hospital General de València després d’arribar al Servei d’Urgències amb símptomes compatibles amb la malaltia i haver tingut contacte amb una persona que ha viatjat a l’Índia.

La pacient no ha viatjat a l’Índia. És la seua germana qui acaba de tornar del país asiàtic, per la qual cosa Sanitat està investigant i estudiant el cas per si poguera tractar-se d’un cas de contagi per la nova soca índia del coronavirus. De moment, la germana de la pacient està aïllada a l’espera de practicar-li més proves.

La Conselleria assegura que s’estan fent encara seqüències de PCR per a aïllar la variant. Les primeres anàlisis no descarten algunes de les soques del virus. No obstant això, Sanitat assegura que és prompte per a afirmar de quina soca es tracta, ja que encara es tardarà uns dies a tindre resultats definitius. Les sospites venen perquè la germana de l’afectada, que està aïllada, ha viatjat a l’Índia, però de moment la Conselleria insisteix que encara no hi ha constatació clínica de quina soca és. “És important saber que el cas és únic i està aïllat”, matisen des de Sanitat.