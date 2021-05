El vicealcalde i màxim responsable de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo, ha anunciat que es durà a terme “una revisió profunda” sobre la reforma efectuada al parc Gulliver que, després d’obrir-se ahir, va haver de ser tancat d’urgència, després que un grup d’escolars patira “arraps i picors” després de deixar-se caure pels tobogans de les instal·lacions.

Campillo ha avançat també que s’encarregarà “un informe extern” per a determinar les causes concretes que han motivat aquestes erupcions als menuts. En el seu compte oficial de Twitter, Campillo ha explicat com va ser la seua actuació després de detectar-se el problema i afirma que ha parlat amb el centre per a veure com es troben els xiquets. “Hui he parlat amb l’escola i sembla que totes les xiquetes i xiquets han evolucionat bé. Continuarem en contacte. El més important és la seua salut”, ha comentat.

Respecte a com es va descobrir l’incident i com va actuar ell mateix, Campillo relata: “En l’últim any, —el parc Gulliver— es va tancar per la pandèmia i vam aprofitar per a fer-hi millores. Evidentment, abans de prendre la decisió d’obrir-lo, vaig demanar un informe tècnic que assegurava que la instal·lació estava en condicions òptimes”.

“Al parc Gulliver —continua el vicealcalde—, hi ha un servei d’infermeria permanent. Al migdia, aquest servei em va avisar que hi havien anat xiquetes i xiquets d’una escola i alguns patien picors i tenien una mena d’erupció. Immediatament vaig anar fins allí”.

“Vaig parlar amb les persones responsables, de les xiquetes i xiquets, els vaig donar el meu telèfon perquè em mantingueren informat i vaig tancar el parc, perquè se’n faça una revisió en profunditat. A més d’això, demanaré un informe extern per a esbrinar i analitzar què ha passat”, ha anunciat.

“Com ja comentàrem abans de l’obertura, la instal·lació està a l’espera d’una reforma integral, l’obra està en fase de licitació i decidírem obrir perquè, durant uns mesos, totes i tots poguérem gaudir d’aquest parc tan emblemàtic. Amb la garantia tècnica que tot estava en condicions”, ha explicat.