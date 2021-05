L’anunci de l’últim expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que la direcció de Ford ha plantejat per a la factoria d’Almussafes es va solapar amb la presentació d’un ERO per a 630 treballadors, presentat unes setmanes abans, la qual cosa va eclipsar una decisió de molta transcendència que afecta 6.500 persones i que, en els 20 dies de vigència, suspendrà la fabricació de més de 30.000 vehicles, un 10 % de la producció total de la planta valenciana de 2019.

És el seté ERTO que pateix la plantilla d’Almussafes des de l’inici de la pandèmia, però aquest no n’és un de qualsevol. Des del moment en què es va comunicar als sindicats, la part social va alertar de l’envergadura d’aquest expedient i, sobretot, de la incertesa sobre la duració, ja que, en aquest cas, la causa ultrapassa la covid i afecta algunes de les indústries més potents del planeta.

El motiu de la parada, que va començar la setmana passada a la planta de vehicles i que ahir va viure la primera jornada amb totes dues línies —a la de producció es va sumar la de motors— completament a zero, és la falta de semiconductors que hi ha des de fa mesos en tot el planeta. S’han convertit en els objectes més preuats i les fàbriques productores, situades a Àsia, no donen l’abast a cobrir la demanda.

Menys cotxes que en pandèmia

El pitjor, segons apunten els experts, és que ja s’estén el temor que la crisi puga prolongar-se durant molt més temps que aquests 20 dies d’ERTO que ha imposat la multinacional estatunidenca a Almussafes. De fet, els frens a la producció es repeteixen per tot el planeta. Només a Espanya, les plantes de Seat, Volkswagen, Stellantis i Mercedes, a més de Ford, han enviat a casa una part de les seues plantilles per a retallar el nombre d’unitats diàries, que ja s’han reduït un 12 %. El nombre d’unitats en 2021 podria ser inferior fins i tot que en 2020.

A Almussafes, la factura la pagarà el torn de nit, que queda suspés, i la fabricació de la Transit Connect, que desapareix durant tota la duració de l’ERTO, que s’estén fins al 19 de juliol.

Tal com informa el president del Comité d’Empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel, les companyies comencen a fer càbales per si es compleixen els pitjors presagis i la carestia es prolonga fins a 2022, i ja pensen a prioritzar la producció d’aquells models amb més èxit comercial, el Kuga en el cas de la planta valenciana.