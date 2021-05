El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat hui que el pla d’ajudes a les empreses Resistir Plus es dirigirà a 14.100 empreses industrials de tots els sectors, des de la ceràmica fins al calçat. En total, s’hi destinaran uns 1.000 milions d’euros, 400 milions dels quals provenen de la mateixa Generalitat, per mitjà de fons europeus, mentre que altres 647 milions hi arriben a través del Govern central. Si els primers 400 es van destinar als serveis, els 647 següents s’estendran al sector secundari. També s’amplien les activitats que podran acollir-se a les ajudes, que arribaran a 180. El Ple del Consell fixarà demà les bases per a injectar els diners, segons ha anunciat hui Puig durant la seua intervenció en la clausura de l’assemblea anual de la patronal autonòmica CEV, que ha presidit el rei Felip VI a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana.

El monarca ha lloat el paper de les empreses valencianes durant la pandèmia i ha expressat la seua esperança en el fet que la vacunació, les mesures de les diferents administracions i els fons europeus permeten la consolidació de la recuperació.

El president de la CEV, Salvador Navarro, ha defensat, durant la seua intervenció, la manera en què la Comunitat Valenciana ha afrontat la pandèmia. “Hem demostrat que hi ha una altra manera de fer les coses” i ha esmentat la unió de les empreses per a fabricar material sanitari” o el “diàleg social” amb la Generalitat i els sindicats UGT i CCOO per a arribar a acords, “per l’interés general”.

Navarro, que, a l’inici del seu discurs, ha qualificat de “brillant” la tasca de Felip VI, ha afirmat que la prioritat és accelerar la vacunació “i assegurar-nos de fer les reformes que Europa ens demana”. Ara bé, sempre que això no afecte el mercat laboral ni la fiscalitat. Respecte a aquesta última, el president de la CEV ha afirmat que “cert és que es necessitaran més ingressos per a pagar les despeses derivades d’aquesta crisi, però la via dels impostos, encara que necessaris, no pot ser l’única. No és moment d’augmentar la càrrega fiscal”.

En la seua opinió, a més d’augmentar el pes de la indústria en el PIB sense descurar el turisme, són “més urgents altres canvis”, com la modernització de l’Administració i la supressió de la burocràcia en el si d’aquesta, especialment de cara als fons europeus: “No podem continuar pressionant perquè Europa accelere el lliurament d’ajudes i que després la burocràcia frene ací els projectes”.

Per la seua banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha assegurat que és “fonamental salvar l’estiu”.

La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, ha destacat, dins dels plans de recuperació amb fons europeus, l’aposta del Govern per l’electromobilitat, inclòs el projecte de megafactoria de bateries per a cotxes, la ubicació definitiva de la qual no està encara definida, encara que la Comunitat Valenciana defensa que n’hi haja una a Almussafes, al costat de Ford, un projecte que està promogut per la Generalitat i Power Electronics. Referent a això, ha convidat el sector “a participar” en el projecte estatal i ha recordat l’aposta de Ford pel cotxe elèctric i el fet que la Comunitat Valenciana disposa d’un clúster de l’automoció, com a indústria auxiliar, representada per AVIA.