La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV (consulteu ací) les instruccions per a la realització del procés d’admissió per al curs 2021-2022 en telematricula.es.

Aquest procediment és important, especialment per a les famílies amb fills i filles nascudes en 2019 i 2018 que es matriculen, per al pròxim curs escolar, en aules gratuïtes d’Infantil de dos anys i en Infantil de tres anys, respectivament.

La Conselleria ja ha activat el portal telematricula.es, i la clau d’admissió corresponent per a iniciar els tràmits es podrà obtindre a partir del dia en què comence el procediment en cada etapa educativa. És per això que les primeres a poder obtindre la clau d’admissió seran les persones que vulguen accedir el curs que ve a estudis d’FP. En aquest cas, el període per a fer el procés d’admissió s’inicia el 21 de maig i es podrà realitzar fins a l’1 de juny.

Les famílies que inicien el tràmit per a les etapes d’Infantil i Primària podran tramitar la clau d’admissió per a fer el procediment a partir del 25 de maig i tenen fins al 2 de juny per a presentar telemàticament les seues sol·licituds.

En el cas de l’ESO, aquest tràmit es du a terme només si les famílies decideixen canviar el centre educatiu dels fills i filles. Tot l’alumnat que passa de Primària a ESO està adscrit a un centre de Secundària i, per tant, si les famílies no volen canviar-lo, no han de fer l’admissió, ja que els seus fills i filles ja tenen una plaça reservada.

En el cas d’FP de grau mitjà i superior, així com Batxillerat, atés que són estudis no obligatoris, tot l’alumnat que vulga optar a una plaça de primer curs ha de fer el procés d’admissió en telematricula.es encara que no canvie de centre educatiu.

Com fer el procediment telemàtic

El primer pas per a fer la tramitació telemàtica és accedir a telematricula.es i generar la clau per a fer el tràmit telemàtic. En la finestra “Clau d’admissió”, es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI) i la data de naixement de la persona sol·licitant, així com una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera que no tinga DNI ha d’omplir les mateixes dades però amb el NIE. A més d’introduir el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant.

Una vegada feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya. És important que es conserve la clau d’accés, l’identificador i la contrasenya per a poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals, així com per a consultar els resultats de l’adjudicació de places.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra “Procés d’admissió”, en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins a deu opcions per fill o filla.

En totes les etapes, mentre estiga obert el termini de presentació de sol·licituds, les famílies podran modificar les seues peticions de places escolars tantes vegades com vulguen, ja que només es tindrà en compte l’última sol·licitud presentada.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial en els centres educatius on vulguen sol·licitar plaça com a primera opció, i en les mateixes dates en les quals està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, mitjançant la mateixa aplicació per a fer l’admissió telemàtica, es tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Novetats que han de tindre’s en compte

En el cas d’Infantil i Primària, a diferència de l’any passat, amb una única clau d’admissió les famílies podran sol·licitar tantes places com fills i filles vulguen matricular. Per a la resta d’etapes educatives (ESO, Batxillerat i FP), cal generar una clau d’admissió per a cada sol·licitud que es vulga fer.

Una altra novetat destacada en l’admissió escolar del curs 2021-2022 és que l’alumnat nascut de part múltiple, si la família així ho desitja, tindrà assegurada la plaça en el mateix centre educatiu. Les famílies han de fer una sol·licitud per cada fill/filla bessons, marcar la casella específica que indica la voluntat que les peticions siguen agrupades i així es baremaran de manera automàtica com una única sol·licitud.

Dates que convé marcar en el calendari

La primera data important serà la publicació de vacants. Hui, dilluns 10 de maig, s’incorporarà a telematricula.es tota l’oferta d’FP Bàsica, cicles de grau mitjà i superior per al curs que ve. El dilluns 24 de maig serà el torn de l’oferta d’Infantil i Primària; i el 2 de juny, de la d’ESO i Batxillerat.

El segon pas que s’activarà és el de la presentació de sol·licitud de plaça: entre el 21 de maig i l’1 de juny en FP; del 25 de maig al 2 de juny, en Infantil i Primària i del 3 al 14 de juny, en ESO i Batxillerat.

Hi haurà una finestra anomenada “Llistes provisionals” amb les persones admeses, a la qual es podrà entrar per a consultar els resultats de l’admissió, que s’activarà el 16 de juny en Infantil i Primària, el 7 de juliol en FP Bàsica, el 13 de juliol en FP de grau mitjà i superior i el 14 de juliol en ESO i Batxillerat.

Si no s’està conforme amb la resolució, des del mateix dia de la publicació de les adjudicacions provisionals, les famílies hi podran presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha per a aquesta finalitat en telematricula.es, on es desplegarà el formulari electrònic corresponent. Els terminis exactes per a fer reclamacions estaran explicitats en el web.

Una vegada estudiades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives: el 30 de juny per a Infantil i Primària, el 15 de juliol en FP Bàsica, el 22 de juliol en FP de grau mitjà i superior i el 23 de juliol en ESO i Batxillerat.

Quan les famílies sàpien el centre educatiu on poden escolaritzar la seua filla o fill, han de procedir a la matriculació efectiva. Aquest últim pas és presencial i, per tant, és necessari que contacten amb el centre educatiu en qüestió o que consulten la seua pàgina web, on s’informarà dels torns configurats segons cada curs i etapa dins dels terminis establits.

En el cas d’Infantil i de Primària, aquesta última fase es farà de manera presencial, entre l’1 i el 16 de juliol, al centre educatiu en qüestió. Allí es verificaran els documents o les situacions al·legades en el procés d’admissió telemàtica.

En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitors, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor/a legal que no ha fet la sol·licitud de plaça.

En FP Bàsica, el termini de matrícula va del 16 al 22 de juliol. Per a FP de grau mitjà i superior, s’obrirà l’endemà, el 23, i es tancarà el 30 de juliol. En ESO i Batxillerat, serà del 26 al 29 de juliol.

Sorteig de lletres de desempat

Les lletres que establiran l’ordre d’adjudicació de places en cas d’empat en la baremació, segons el sorteig que s’ha fet hui davant de notari, són EV per al primer cognom i ÑY per al segon cognom, quan hi haja coincidència amb el primer. En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb AA. Cal recordar que ja en l’admissió per a l’actual curs 2020-2021 es va modificar la fórmula per a fer-ho encara més just, de manera que es va optar per un sistema de doble lletra en comptes d’una només.

Les lletres de desempat s’utilitzen en aquells centres educatius on hi ha empats a punts en el barem entre els aspirants. Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més alta obtinguda successivament en els 9 criteris establits. No obstant això, quan hi ha candidats empatats és quan s’utilitza el sistema de lletres per a desempatar, en cas que hi haja més sol·licituds que places en aquest centre educatiu.