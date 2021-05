Les Falles ja tenen calendari per al seu retorn. A València, si així ho ratifica l’Assemblea de Presidents d’aquest dimecres, de l’1 al 5 de setembre. En la resta de poblacions, cada una haurà de prendre dues decisions: primer, si les celebra; segon, en quines dates. Hi ha una excepció important als últims esdeveniments: la finestra no serà només setembre, sinó que hi ha de marge fins al 31 de desembre. Encara que resulta obvi que demorar-ho hi juga en contra, ja que s’apropa inexorablement a la següent cita, la de març de 2022.

No s’han contemplat excepcions que es volien plantejar, com en els casos de Borriana, Gandia o Sagunt, on es demanava celebrar-les al juliol i convertir-los en una primera experiència.

D’aquesta manera, les Falles 2021 tindran un programa d’activitats que estarà condicionat a les normes superiors que regiran cada activitat dels ciutadans en cada moment.

Taules al carrer i música

Dit d’una altra manera: s’habilitarà l’espai públic perquè les falles puguen posar cadires, taules i rafals (llevat que alguna tinga la gosadia de posar carpa). I l’aforament i el nombre de comensals per taula seran els que regisquen per a l’hostaleria.

Els esdeveniments musicals seran els mateixos que estiguen autoritzats, aleshores, en qualsevol altre context. Això vol dir que no es compta amb les grans revetles, però sí amb concerts asseguts, playbacks, acústics, monòlegs o similar.

L’hora de tancament serà la que hi haja marcada per a la resta de la societat (llevat que les coses vagen tan bé que haja de regular-se per ban).

Hi haurà un programa de festejos, que s’anirà desenvolupant a mesura que s’arribe al moment. “Segons les limitacions que tinguem a cada moment”, va assegurar el regidor Carlos Galiana.

Ofrena estesa

El cas més urgent és l’ofrena. N’hi haurà. “És indispensable. Les limitacions dependran de les que hi haja en cada moment. En la missa d’infants hem mostrat com es poden organitzar actes amb control”. No serà una ofrena com les convencionals: es desdoblarà en més sessions i dies, tenint en compte que no s’espera tanta aglomeració de visitants i que, per exemple, els matins estan habilitats, ja que no hi ha mascletà a la plaça de l’Ajuntament. A més que cal evitar les hores de més insolació, que al setembre continuen sent rigoroses.

Pirotècnia descentralitzada

No hi haurà mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Però sí que es dispararà de manera descentralitzada, a la qual cosa caldrà afegir allò que contracten les comissions. Està encara per polir.

Hi haurà cercaviles si, aleshores, es poden fer. Es creu que no hi haurà problema. L’estiu i la tardor passats, els músics ja en feien.

Les visites a les falles (especialment pel que fa a les grans) estaran sotmeses als controls d’aforament que hi haja en aquell moment.

Es veuran falles a l’agost

La plantà començarà en l’últim terç d’agost. De manera que, encara que les Falles estan plantejades de l’1 al 5, hi haurà moviment, aproximadament, des del 20 d’agost. I la nit del 31 d’agost es considerarà l’inici, amb el sopar de la plantà infantil.

Hi haurà exposició del ninot

Prèviament, també se celebrarà l’exposició del ninot, que bé podria anar a parar a juliol, tenint en compte que agost és poc hàbil, ja que les exposicions d’art estan reglades.

A partir d’ara, tal com va explicar el president de la Interagrupació, Guillermo Serrano, “cada acte ha de ser validat per la Conselleria. Les propostes les tenen i els tècnics hauran de validar-ho tot, amb mesures, distàncies... I nosaltres, complir-les”.

“A diferència de l’estiu passat, ara tenim ja la vacuna. És veritat que l’agost de l’any passat va haver-hi un repunt, però ara juguem amb el fet que en l’última setmana d’agost tindrem dos milions més de vacunes posades. Pot ser que n’hi haja, però tots hem dit que no podem recórrer a l’endevinació. I en Sanitat no compten que siga un repunt greu. En qualsevol cas, hi haurà una actualització permanent”.

“Queden quatre mesos. Encara no podem parlar de com serà. Ara ja podem somriure. Continuarem sent responsables, confiem que la vacunació continue i que, per fi, arribe setembre i arribem a 2022 amb quasi plena normalitat”.

Sanitat ha justificat la remissió al segon semestre en la necessitat de tindre la situació controlada. Des de la Conselleria s’ha mantingut setembre com a data més pròxima, “perquè garanteix un marge de temps important i més possibilitats de controlar la pandèmia amb l’augment de la vacunació en els pròxims dos mesos”, en paraules d’Ana Barceló.

Aquest calendari afecta també les Fogueres d’Alacant, que hauran de buscar acomodament, si es decideixen a plantar després de Falles.