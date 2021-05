La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat que l’Ajuntament de València recomana no prorrogar cinc anys més l’actuació territorial estratègica (ATE) del València CF. Des del consistori consideren que no s’hi donen les condicions legals per a prorrogar l’ATE, ja que entén que no hi ha una causa de força major amb la qual el València CF puga justificar els seus continus incompliments. L’Ajuntament considera que les causes de demora són imputables al promotor.

La responsable municipal ha avançat que, si finalment la Generalitat decideix prorrogar l’ATE cinc anys més, l’Ajuntament li demana que garantisca i exigisca al club els avals necessaris per a complir els compromisos que va adquirir amb la ciutat. “Li recomanem a la Generalitat que impose una garantia o una fiança prou important perquè el València CF s’hi comprometa”, ha subratllat Gómez.

La decisió s’ha pres després de rebre diversos informes de totes les àrees municipals, que han comprovat l’avanç de tots els compromisos jurídics que va adquirir l’equip. “La conclusió a la qual arribem és que hui dia no s’ha executat res amb què puguem verificar que el València CF ha complit algun acord”, ha subratllat Sandra Gómez. La regidora ha insistit que el promotor “tenia l’obligació d’executar una part de l’entorn del nou estadi i el poliesportiu nou de Benicalap” i ha reconegut que hui dia “no s’ha iniciat cap activitat, ni tampoc hi ha cap projecte d’obra... Per part del promotor, no hi ha hagut res que ens permeta arribar a la conclusió que hi haja una voluntat activa. Hi ha una inactivitat total”.