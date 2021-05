La Comunitat Valenciana ha notificat 387 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 392.632 persones. Per províncies, 33 a Castelló (40.602 en total), 193 a Alacant (147.145 en total) i 161 a València (204.883 en total); el total de casos no assignats es manté en 2.

Des de l’última actualització s’han registrat 460 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 395.235 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 41.143 a Castelló, 147.624 a Alacant i 206.412 a València. El total d’altes no assignades ascendeix a 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 159 persones ingressades: 25 a la província de Castelló, amb 2 pacients en UCI; 40 a la província d’Alacant, 10 d’ells a l’UCI; i 94 a la província de València, 25 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 8 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.407: 803 a la província de Castelló, 2.827 a la d’Alacant i 3.777 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.461 casos actius, la qual cosa suposa un 0,36 % del total de positius.

La incidència acumulada de la infecció per coronavirus a la Comunitat Valenciana a 14 dies s’ha situat en 29,84 casos per cada cent mil habitants. Per primera vegada en molts mesos, la IA s’acosta a 25, la qual cosa suposaria passar directament al grau d’alerta mínima. La IA a set dies se situava, ahir, en 13,39, menys de la meitat de l’índex a 14 dies.

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.225.457 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies: 260.226 a Castelló, 813.106 a Alacant i 1.152.125 a València. Han rebut la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) 714.288 persones.

Aquestes bones dades no han impedit que la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, insistisca que “la millora de l’oratge i l’ampliació d’horaris no han de suposar ni un minut de relaxació per a la ciutadania en la lluita contra el virus”.