En 2020, cada persona va depositar, a la Comunitat Valenciana, 13,7 quilograms de residus —un 11,7 % més respecte a l’any anterior— en els 21.531 contenidors grocs destinats als envasos domèstics de plàstic, metall i bric i mitjançant els sistemes de recollida selectiva de porta a porta que els valencians tenen a la seua disposició. D’altra banda, la col·laboració ciutadana amb el reciclatge per mitjà del contenidor blau va créixer un 2,3 %, gràcies al fet que cada valencià va depositar 15 quilograms de paper i cartó en els 19.601 contenidors blaus que hi ha situats en la via pública per a reciclar aquests materials, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

D’acord amb les dades de participació ciutadana proporcionades per les 540 entitats locals que presten el servei de recollida d’aquests residus a la Comunitat Valenciana a Ecoembes, es confirma el creixement, un any més, de la quantitat d’aquests residus que la ciutadania va depositar en el contenidor groc (destinat a envasos de plàstic, llandes i brics) i en el blau (paper i cartó). D’altra banda, durant els últims cinc anys, s’ha incrementat un 57 % el depòsit en el contenidor groc i un 32 % en el blau.

No obstant això, l’executiu valencià assenyala que “cal continuar reforçant i sensibilitzant per a millorar la separació de residus”, ja que, segons les mateixes fonts, “del total de quilos que cada persona va depositar en el contenidor groc, 3,3 quilos eren residus que no són envasos”.

176.329 tones de residus

En general, en 2020, es van entregar a instal·lacions recicladores homologades un total de 176.329 tones d’envasos domèstics per al reciclatge, un 1 % menys que l’any anterior, malgrat una reducció més forta en la producció de residus domèstics en 2020. La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat la recollida separada com “una de les sis erres [reduir, recuperar, reparar, reutilitzar, reciclar i recollida separada] de la gestió responsable en matèria de residus i de l’economia circular”.

Mollà ha valorat “les polítiques públiques d’acompanyament, educació i incentiu a la recollida separada, el reciclatge i la valorització de residus domèstics”, coincidint amb l’aprovació pel Consell de la línia pressupostària d’1,1 milions d’euros per al descompte econòmic directe de les taxes de tractament per les aportacions separades mitjançant la xarxa d’ecoparcs. “Sens dubte, i malgrat el context de pandèmia, el compromís de la societat valenciana amb la recollida separada i el reciclatge d’envasos domèstics s’ha reforçat i s’ha convertit en l’hàbit ambiental més estés en les cases valencianes”, ha indicat Xavier Balagué, gerent d’Ecoembes a la Comunitat Valenciana.

Convenis amb Ecoembes i l’FVMP

D’altra banda, Ecoembes i la Generalitat han acordat continuar amb el Pla d’acció d’envasos 2021-2023 a la comunitat autònoma, acord mitjançant el qual es continuarà millorant la contenerització per part d’Ecoembes a la Comunitat, es faran diagnòstics específics en cada municipi i s’impulsarà la formació en aquesta matèria, entre altres actuacions, a més d’integrar els models de recollida separada d’alta eficiència, tal com s’ha detallat des del Consell. Així mateix, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).