El Ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat una moció en la qual s’aprova la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBI i la redacció d’una declaració institucional consensuada pels partits polítics de la corporació. La proposta del ple ha sigut consensuada de manera conjunta entre l’equip de govern del PSPV i la resta de partits, Compromís, Partit Popular, Ciutadans, Esquerra Unida i Podem Riba-roja Pot, mentre que Vox hi ha votat en contra.

La moció municipal de Riba-roja de Túria compromet l’Ajuntament a promoure activitats relacionades amb la promoció de la igualtat de les persones, en la confecció de les quals participaran no només els partits polítics municipals sinó també les associacions i entitats implicades en la lluita per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI que així ho consideren.

L’Ajuntament de Riba-roja incorporarà, a més, els corresponents serveis de suport i orientació LGTBI des del Departament d’Igualtat i de Promoció de la Salut Afectiva i Sexual. Aquesta iniciativa pretén ser una eina d’ajuda davant de possibles discriminacions que puguen patir, en aquesta localitat, totes les persones del col·lectiu LGTBI.

El Ple de Riba-roja de Túria ha fet, al mateix temps, una denúncia explícita contra l’LGTBI-fòbia i ha expressat un compromís concís de posada en marxa de mesures per a erradicar aquest mal social, de manera que es garantisca una atenció integral a totes les persones que hagen pogut patir alguna mena de discriminació o que han sigut objecte d’un delicte d’odi.

El consistori de Riba-roja farà costat a les associacions que, dia rere dia, lluiten per visibilitzar la realitat del col·lectiu i per fer efectius els drets d’aquest, amb una atenció especial a la protecció dels drets dels menors nascuts en el si de famílies diverses. Per això, el dia 17 de maig es realitza un acte de suport al moviment, visible per a la ciutadania i sempre amb el compliment de les mesures sanitàries exigibles.

El text confirmat pel Ple municipal de Riba-roja de Túria considera “preocupant” la discriminació del col·lectiu LGTBI a Espanya, ja que, segons alguns estudis, al voltant d’un 30 % de les persones homosexuals han patit discriminació laboral d’algun tipus. El text mostra, a més, la preocupació davant de les dades que afecten els joves, amb més d’un 70 % que ha patit discriminació al seu centre d’estudis, dels quals un 83 % no ha pres cap mena de mesura sobre aquest tema.

Per tot això, el Ple municipal remarca “el compromís institucional” en la premissa que tots els éssers humans “naixen lliures i iguals en dignitat i drets”, tal com reconeix la Declaració Universal de Drets Humans, la qual cosa, en paraules dels partits signants, ha de servir “per a sumar-nos al conjunt d’actuacions des d’una perspectiva municipal, amb la consecució real d’aquesta premissa que, a Riba-roja, no té cabuda la discriminació”.

La moció recorda que l’Àrea d’Igualtat de Riba-roja de Túria ha desenvolupat formacions en aquesta matèria al professorat dels centres educatius de Primària, sense oblidar que en les dues biblioteques municipals hi ha lectures que reflecteixen la diversitat afectiva sexual, a més de campanyes de visibilitat i conscienciació sobre la diversitat sexual amb un “cinema fòrum”, conta-contes per als més xicotets i coordinació amb “Orienta”.

“A Riba-roja de Túria no estem al marge de les discriminacions que s’han produït fins als nostres dies i que han patit moltes persones durant massa temps. Les discriminacions són i han sigut una realitat social difícil d’erradicar, la qual cosa ha d’animar-nos a sumar esforços i a contribuir a l’esforç d’associacions i activistes. Amb l’aprovació d’aquesta moció, el nostre municipi continuarà sent un referent a la comarca en el reconeixement de la igualtat i del suport al col·lectiu LGTBI”, conclou el text municipal.