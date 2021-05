David, Alicia i Raquel van acudir al Museu Príncep Felip per a vacunar-se en família. Són mare i fills i els tres van rebre pràcticament de seguit la primera dosi contra la covid, amb una diferència en l’hora de la citació de tres minuts. El seu cas va ser l’exemple que ahir no només esperaven en les cues els qui estan en la cinquantena, sinó que també hi havia persones amb dues i fins a tres dècades menys.

El personal essencial va reprendre, ahir, la seua immunització després de la suspensió, a principis d’abril, de la inoculació d’AstraZeneca per a menors de 60 anys. Són treballadors dels grups 3A, 3B i 3C en l’estratègia de vacunació, això és, personal sociosanitari entre els quals s’inclouen farmacèutics, fisioterapeutes, veterinaris, podòlegs, òptics o treballadors i educadors socials. També l’estudiantat de carreres universitàries vinculades a la salut (alumnes de 3r a 5é de Medicina, 3r d’Infermeria i últims cursos d’Odontologia) que es trobaven en pràctiques i que seguien sense vacunar.

A tots aquests professionals se’ls estava administrant AstraZeneca, però la suspensió d’aquest fàrmac per a menors de 60 anys va deixar un grapat d’aquests empleats en els llimbs. Sanitat no va precisar la quantitat exacta, però, en el cas dels farmacèutics, n’eren uns 800 a la província de València, mentre que els alumnes (només dels graus de la Universitat de València) en hospitals o clíniques n’eren uns 1.400, la meitat dels quals estaven fent pràctiques.

Tots ells van començar a rebre les respectives citacions per SMS entre divendres i dissabte per a ser immunitzats en els pròxims dies. Ho seran, a més, amb les vacunes de Pfizer i Moderna, a diferència dels seus companys, que, fins aleshores, havien rebut AstraZeneca i que, en els pròxims dies, sabran què ocorre amb les seues segones dosis. La mateixa ministra de Sanitat va assegurar, dimecres passat, que es prendria una decisió al llarg d’aquesta setmana.

Es podria donar la paradoxa que, seguint la frase bíblica d’“els últims seran els primers”, els qui reben aquesta setmana la primera dosi, tan esperada durant setmanes, i que es tractaven dels últims dins del seu sector, completaran abans la seua immunització, ja que entre les dues dosis de Pfizer hi ha tres setmanes, mentre que AstraZeneca (en el cas que finalment s’aprove) s’inocula al cap de 12 setmanes, és a dir, tres mesos.

Des de la Conselleria de Sanitat van explicar que la vacunació d’aquest col·lectiu té lloc després que haja finalitzat la protecció dels més vulnerables per edat, i de manera simultània amb els de 59 a 50 anys, tot i que recorden que encara segueix la de persones entre 65 i 69 anys. L’última estratègia de vacunació assenyalava que els treballadors dins dels grups 3A, 3B i 3C “es prioritzaran després de la vacunació de les persones de 60 i més anys, i de manera simultània a les persones de 50-59 anys”.