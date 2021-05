L’Ajuntament de Mislata ha posat en funcionament l’aparcament públic i gratuït més gran que mai s’haja construït a la ciutat. Sumant les places de l’interior del recinte i les dels voltants, s’han generat quasi 1.400 places noves, destinades tant a turismes, motocicletes i vehicles accessibles. Fins i tot s’ha proveït de places verdes reservades a vehicles elèctrics i en les quals, pròximament, s’instal·laran les estacions de càrrega.

El recinte, amb accés pel carrer Hospital, romandrà clos durant tot l’any, amb control d’accés mitjançant barreres elevadores i control de gàlib per als vehicles que hi estacionen i amb videovigilància les 24 hores del dia, la qual cosa converteix la instal·lació en un espai còmode i segur.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, afirma que amb aquest aparcament dissuasiu “pretenem que la ciutat guanye en confort, millore la seguretat viària i facilite que hi haja més espai per a compartir l’activitat diària, accedir al comerç i fer de la nostra ciutat un entorn més habitable, més pròxim, modern i confortable”. A més, “la iniciativa ajudarà clarament a pal·liar un dels problemes que tenim a la ciutat, derivat de l’alta densitat de població que tenim, i que és l’aparcament; i serà, al mateix temps, un instrument molt important per a millorar la mobilitat, el trànsit i el benestar de la ciutadania”.

La nova superfície asfaltada està perfectament senyalitzada i condicionada amb elements d’informació per a fer més còmode l’aparcament, i disposa d’il·luminació led de baix consum i sostenible.

A més, aquest gran espai es convertirà eventualment en un recinte firal que permetrà la celebració de fires, festivals i grans esdeveniments, com les festes populars, que comptaran, així, amb un espai propi a partir de 2022.