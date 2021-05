El cementeri de València ha acollit, aquest matí, un homenatge a Joan Baptista Peset i Aleixandre, en el 80 aniversari de la seua mort, a les mans de les tropes franquistes al paretó de Paterna. El metge, polític i acadèmic, que també va ser rector de la Universitat de València entre 1932 i 1934, ha sigut definit per tots els qui han assistit a l’acte com un “home bo” que va morir per “tirs de l’odi per la seua ideologia republicana”, tal com han assenyalat els assistents.

A la cita, convocada de manera espontània en les xarxes socials, gràcies a la iniciativa del periodista Francesc Bayarri, han assistit el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo i l’alcalde de València, Joan Ribó, entre altres personalitats de la política valenciana, a més de desenes de persones de la societat valenciana que han volgut recordar la figura de l’intel·lectual republicà.

Ángel González, de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, ha obert les intervencions recordant un home “víctima de la desraó, l’enveja i el fanatisme feixista” i ha parafrasejat els versos que Vicent Andrés i Estellés va escriure després de la seua mort. “Peset ha mort. L’han matat a Paterna. Un home bo, intel·ligent, la raó d’un poble”.

El metge, que té dedicat un hospital, un col·legi major i una avinguda a la ciutat de València, va participar en la vacuna contra diferents epidèmies, com la grip espanyola l’any 1918, tal com han recordat els presents. Josep Guia, professor de la UV ha assenyalat que va ser assassinat després d’un consell de guerra, quan “ja hi havia pau” contra civils i “sense garanties de defensa” i ha qualificat tots els assassinats de la fi de la guerra com a “crims d’estat”. Uns crims que no s’han reparat i que el règim del 78 “segueix sense reparar, perquè no anul·la les sentències i continua, així, matant les víctimes”.

Pepa Tomás, de l’Associació de Jubilats de l’Hospital Doctor Peset ha afegit que els seus valors s’han de reivindicar, perquè va ser un home “pacífic, humil i solidari”. Cristina Escrivà, de l’Institut Obrer, ha reivindicat l’“orgull” de tot el que Peset va significar per a la societat valenciana.

La importància de la memòria

Per la seua banda, Rosa Pérez Garijo ha assenyalat que aquests actes són importants perquè “recuperar la memòria és l’única manera de cicatritzar les ferides” i, per mitjà de l’educació, “recordar la història perquè no es torne a repetir”, al mateix temps que ha afegit que “el millor homenatge que se li pot fer és donar a conéixer la seua vida i la seua obra”.

Seguidament, l’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha alegrat que es reconega a una figura que ha estat “molts anys enterrada en la foscor de la dictadura” i, malgrat que ha reconegut que “la història l’escriuen els guanyadors”, ha assenyalat que aquesta mateixa història la guanya, també, “qui és recordat i qui deixa una trajectòria”, com, en aquest cas, Joan Peset i Aleixandre. “València sent admiració i orgull de ser la terra de Peset”, ha conclòs.

Finalment, el president de les Corts, Enric Morera, ha tancat les intervencions de l’acte apel·lant a la necessitat que “el poder executiu es pose les piles perquè aquells que exalten el feixisme no ho facen de manera impune”. En aquest sentit, Morera ha afegit que és necessari “legislar per a posar fi a la impunitat del feixisme i començar un camí cap a la recuperació dels drets de pau, democràcia i llibertat”, de la mà, segons ha dit, de Peset. “Visca el País Valencià i visca la democràcia”, ha assenyalat, “que la memòria ens acompanye”.

Finalment, l’acte ha finalitzat amb la interpretació a violoncel del Cant dels ocells, una peça que ha oferit el músic de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València Álvaro Ramos a totes les persones presents.